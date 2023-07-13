كورة لايف.. بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك كورة اون لاين اليوم.. Kooralive

كورة لايف.. بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك كورة اون لاين اليوم.. Kooralive

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كورة لايف.. بث مباشر
كورة لايف.. بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك كورة اون

كورة لايف.. بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك كورة اون لاين اليوم.. Kooralive،يُمكن مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز اليوم الخميس الموافق 13 يوليو، حيث تقام المباراة ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2022-2023، وستُقام على أرضية استاد القاهرة الدولي. وذلك بعد تتويج الأهلي بلقب الدوري.

وتُنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، وتتاح إمكانية مشاهدة المباراة عبر بث مباشر.

كورة لايف.. بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك كورة اون لاين اليوم.. Kooralive

يستعد النادي الأهلي لمواجهة الزمالك في مباراة القمة 126، التي تُقام اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، وهي المباراة المؤجلة من الجولة الواحد والثلاثين لبطولة الدوري المصري.

وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري للمرة الـ 43 في تاريخه، بعدما تصدر جدول الترتيب برصيد 75 نقطة من 29 مباراة، فاز في 23 مباراة وتعادل في 6، دون تلقي أي هزيمة.

كورة لايف.. بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك كورة اون لاين اليوم.. Kooralive ويقدم الفجرخدمة بث مباشر لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز، اليوم الخميس الموافق 13 من شهر يوليو الجاري، والتي تقام ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم 2022-2023، والتي تقام على أرضية ستاد «القاهرة الدولي»، وذلك عقب تتويج المارد الأحمر باللقب.

كورة لايف.. بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك كورة اون لاين اليوم.. Kooralive

تشكيل الأهلي أمام الزمالك اليوم

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، القندوسي، أفشة، أحمد عبد القادر، بيرسي تاو، حسين الشحات، محمد الضاوي كريستو، طاهر محمد طاهر، أحمد كوكا، محمد فخري.

خط الهجوم: محمد شريف، محمود كهربا.

تشكيل الزمالك المتوقع فى مباراة الأهلي

ويتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من 
حراسة المرمى: محمد صبحي 
خط الدفاع: محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي 
خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله نيمار - أحمد سيد "زيزو 
خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك | اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك | اضغط هنـــــا

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