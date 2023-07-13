مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر اليوم (الدوري المصري) الشوط الأول 0-0

مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر اليوم (الدوري المصري) الشوط الأول 0-0،يتابع ملايين عشاق الأهلي والزمالك بحماس مباراتهما في الدوري المصري الممتاز الآن، حيث تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الأسبوع 31 للبطولة، وتُعد القمة 126 بينهما.

ويدخل الأهلي المباراة بعد تتويجه بلقب الدوري، برصيد 75 نقطة من 29 مباراة خاضها الفريق حتى الآن، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 59 نقطة من 29 مباراة. ويسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز والمنافسة على اللقب في الموسم الحالي. ويتابع المشجعون اللقاء عبر بث مباشر.

موعد مباراة الاهلي والزمالك بتوقيت القاهرة

تبدأ منافسات الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة، مع توقعات بحضور جماهيري كبير واندفاع كبير من الفريقين للفوز بالمباراة.

وتُعتبر مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بطولة خاصة بين الفريقين، حيث يسعى كلا الفريقين للفوز وحصد النقاط الثلاث، وذلك بالنظر إلى التاريخ الحافل بين الفريقين في المنافسات المحلية والقارية

بث مباشر الاهلي والزمالك اليوم

سيتم بث مباراة الأهلي والزمالك في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يتنافس الفريقان في إطار الأسبوع الحادي والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز. ويتحفز الفريقان لتحقيق الفوز في هذه المباراة الهامة، إذ يسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته في الدوري الذي توج به، ولم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن، بينما يسعى الزمالك إلى تحقيق انتصار معنوي في ظل الأداء الثابت الذي يقدمه الفريق في الأسابيع الماضية.

غيابات الزمالك أمام الاهلي فى مباراة القمة

يغيب عن الزمالك فى مباراة الاهلي اليوم عدد من اللاعبين البارزين فى مقدمتهم محمود حمدى الونش، حيث يقضي فترة التأهيل في الوقت الحالي، بسبب إصابته بقطع جزئي فى الرباط الصليبى، بالاضافة إلى محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة.

و يغيب الثنائي يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر، بعد توقيعهما لفريق اخر، فيما يغيب مصطفى شلبى للإصابة.

التشكيل المتوقع لـ الاهلي أمام الزمالك

ويتوقع أن يبدأ الأهلي فى ظل الغيابات وعدم تحديد موقف مروان عطية حتى الان المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: علي معلول- محمد عبد المنعم- ياسر إبراهيم- محمد هاني.

خط الوسط: أحمد القندوسي - اليو ديانج - محمد مجدي أفشه- بيرسي تاو- حسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا.

تشكيل الزمالك المتوقع فى مباراة الأهلي

ويتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله نيمار - أحمد سيد "زيزو

خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.

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