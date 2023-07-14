بدء تسليم قطع أراضي المقابر السابق حجزها بقرعتين علنيتين بمدينة سوهاج الجديدة الأحد المقبل

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلن المهندس محمد عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، عن بدء تسليم قطع أراضي المقابر للمسلمين يوم الأحد 16/7/2023 وحتى يوم الخميس 17/8/2023، والسابق حجزها بالقرعتين العلنيتين بتاريخ 5/12/2021 و5/12/2022، وذلك في أيامٍ محددة وفقًا للمعلن من الجهاز.


وأوضح رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 1: 30، يوم الأحد 16/7/2023، والقطع من 31: 60، يوم الإثنين 17/7/2023، والقطع من 61: 90، يوم الثلاثاء 18/7/2023، والقطع من 91: 120، يوم الأربعاء 19/7/2023، والقطع من 121: 150، يوم الإثنين 24/7/2023، والقطع من 151: 180، يوم الثلاثاء 25/7/2023، والقطع من 181: 210، يوم الأربعاء 26/7/2023.


وقال: سيتم تسليم قطع الأراضي من 211: 240، يوم الأحد 30/7/2023، والقطع من 241: 270، يوم الإثنين 31/7/2023، والقطع من 271: 300، يوم الثلاثاء 1/8/2023، والقطع من 301: 330، يوم الأربعاء 2/8/2023، والقطع من 331: 360، يوم الخميس 3/8/2023، والقطع من 361: 390، يوم الأحد 6/8/2023، والقطع من 391: 420، يوم الإثنين 7/8/2023، والقطع من 421: 450، يوم الثلاثاء 8/8/2023، والقطع من 451: 480، يوم الأربعاء 9/8/2023، والقطع من 481: 510، يوم الخميس 10/8/2023، والقطع من 511: 540، يوم الأحد 13/8/2023، والقطع من 541: 570، يوم الإثنين 14/8/2023، والقطع من 571: 600، يوم الثلاثاء 15/8/2023، وتخصيص يومي الأربعاء 16/8/2023 والخميس 17/8/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.
 

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