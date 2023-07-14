دعاء الرزق والمغفرة.. تعرف على الأدعية المستحبة في يوم الجمعة

دعاء يوم الجمعة..ازدادت عمليات البحث منذ صباح اليوم، عن أبرز الأدعية المستحبة والمستجابة في يوم الجمعة، كما بحث كثير من المواطنين عن أدعية الرزق وزوال الهم في يوم الجمعة المباركة، نظرا لاستجابة الدعاء في هذا اليوم، حيث يرغب كل عبد في التضرع إلى الله تعالي بالدعاء والأعمال الصالحة.



وترصد لكم بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية، أبرز الأدعية المستحبة والمستجابة في يوم الجمعة المبارك، مكتوبة وبالصور.

دعاء يوم الجمعة مستجاب

"اللهم لا تدّع لنا في يوم الجمعة ذنبًا إلا غفرته ولا مريضًا إلا شفيته ولا ميتًا إلا رحمته ولا دعاءً إلا استجبته."

"لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سبحانك ربي إني كنت من الظالمين".

دعاء يوم الجمعة

دعاء يوم الجمعة مكتوب

"‏اللهم أجبر خوآطرنا جبرًا أنت ولينا في الدنيا والآخرة

وإعطنا سؤالنا وأسعد قلوبنآ،فإنه لآ يعجزك شيء في الأرض ولآ في السمآء".

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"اللهم إنا نسألك فرجًا تقر به الأعين وتصح به الأبدان وتسمو به الروح، فحقق لنا كل الأمنيات وعلق قلوبنآ بجميل الطاعات، وأغمرنا بعفوك ومغفرتك وأمطرنا بكرمك ولاتحرمنا رحمتك يارب".

دعاء يوم الجمعة ردده الآن

"اللّهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، واقضِ عنّا برحمتك شرّ ما قضيت، إنّك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدّمنا وما أخّرنا وما أسررنا وما أعلنّا وما أنت أعلم به منا".

"اللهم أبعد عني رفقاء السوء، اللهم جنبني الفواحش والمعاصي، اللهم اغفر لي ذنبي، وطهّر قلبي، وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين".

دعاء الرحمة والمغفرة في يوم الجمعة

"اللهم لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين".

"اللهمَّ اجعَل لنا في هذا اليوم دعوةً لا‌ تُرَد، وافتح لنا بابا في الجنّةِ لا‌ يُسَد واحشرنا في زمرة سيدنا محمد صلى الله عليهِ وسلم".

