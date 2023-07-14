في واقعة غريبة.. سموحة يتعاقد مع لاعب سلة بمليون ونصف في الموسم

على الرغم من الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها نادي سموحة والتي ضربت مختلف قطاعات النادي، وأزمة النادي مع مستحقات الاصلاح الزراعي، إلا أن رئيس مجلس الإدارة محمد فرج عامر يواصل قراراته الغريبة بشأن التعاقدات التي يجريها بشكل منفرد ودون الرجوع للمجلس الذي تم تفكيكه والتخلص من المعارضة.

وبعيدا عن قرار رئيس النادي بالتعاقد مع أحمد سامي المدير الفني لفريق الكرة بمليون جنيها راتبا شهريا يحصل عليه من خزينة النادي التي تعاني من مشاكل عديدة، وتمسكه برحيل المدرب السابق طارق العشري الذي كان يتقاضى 300 ألف جنيه شهريا فقط، وشتان الفارق بين أداء الفريق تحت قيادة كل منهما.

ويستمر مسلسل التخبط بعدما قرر فرج عامر التعاقد مع لاعب كرة سلة اقترب عمره من 36 عاما ولمدة موسم واحد وبمقابل مادي اقترب من مليون ونصف المليون جنيه في هذا الموسم وهو مبلغ مغالى فيه بشدة.

ووفقا لقرارات مجلس الإدارة التي حصلنا على نسخة منها فإنه تم اعتماد تعاقد سموحة مع اللاعب رامي إبراهيم مرسي للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة السلة رجال خلال موسم 2023-2024 بإجمالي مليون و485 ألف جنيه وهو مقابل مادي ضخم للاعب في سن الاعتزال مع الوضع في الاعتبار أن سموحة لا ينافس على البطولة.