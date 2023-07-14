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مواقيت الصلاة اليوم السبت ١٥-٧-٢٠٢٣ في محافظة الإسماعيلية
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بلينكن يطالب روسيا بتمديد اتفاق تصدير الحبوب
الجمعة 14/يوليو/2023 - 11:12 م
7/14/2023 11:12:38 PM
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