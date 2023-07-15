ads

تراجع إنتاج القمح بالصين لأول مرة منذ 7 سنوات

الاقتصاد
القمح الصيني
القمح الصيني

أظهرت بيانات رسمية يوم السبت أن إنتاج القمح لموسم الصيف في الصين انخفض 0.9 بالمئة هذا العام، في أول تراجع منذ سبع سنوات نتيجة لهطول أمطار غزيرة على مناطق الزراعة الرئيسية قبيل موسم الحصاد.

 

وقال المكتب الوطني للإحصاء إن الإنتاج في أكبر دولة منتجة للحبوب في العالم انخفض إلى 134.53 مليون طن. ومع هذا، ما زال هذا العام يشهد وفرة في المحاصيل، حسبما ذكر المكتب.

 

وأضاف مكتب الإحصاء أن المساحة المزروعة بالقمح زادت 0.4 بالمئة لكن المحصول تراجع 1.3 بالمئة.

 

ويراقب سوق القمح العالمي عن كثب الطقس الجاف في كندا والولايات المتحدة، وهما من الدول المصدرة الرئيسية، وكذلك اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود بين روسيا وأوكرانيا والذي ينتهي سريانه يوم الاثنين.

 

ويُعزى انخفاض إنتاج القمح في الصين إلى حد كبير إلى الأمطار الغزيرة التي استمرت أسابيع وأضرت بمحصول القمح في إقليم خنان، أكبر أقاليم البلاد من حيث إنتاج الحبوب، والمناطق المحيطة به قبل الحصاد مباشرة.

الصين تراجع إنتاج الصين من القمح انخفاض انتاج القمح الصيني أخبار الاقتصاد الصيني
Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. أول رد فعل من إمام عاشور بعد فوز الأهلي على الزمالك بالأربعة

أهداف مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

مجموعة مصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026

سعر الدولار فى السوق السوداء بداية تعاملات اليوم.. الجنيه يرتفع من جديد

عاجل.. موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

ما هي مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة؟

3 صفقات حسمها الأهلي.. بالأسماء

بعد ضم عاشور.. الأهلي يجهز لحسم أضخم صفقاته الصيفية