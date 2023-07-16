نصائح الأرصاد لمواجهة الطقس شديد الحرارة وأشعة الشمس

حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية ننشر لكم في السطور التالية تفاصيل حول درجات الحرارة المتوقعة، حيث يبحث العديد من المواطنين عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة وبيانات درجات الحرارة لعرفة تفاصيل الطقس وحالة الجوعلى مدار اليوم، حيث يبحث المواطنين عن البيان الرئيسي للارصاد الجوية الذي بدوره يكشف الحالة التي يكون عليها الطقس على مدار اليوم.

وقالت الأرصاد الجوية إنه يسود ارتفاع درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد لتسجل 45 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

الطقس

نصائح الأرصاد الجوية اليوم

وأكدت الأرصاد الجوية على نصائح للمواطنين لمواجهة الطقس شديد الحرارة للوقاية من أضرار أشعة الشمس:

1- يجب تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة وخاصة في الفترة من 12 وحتى 4 عصرا

2- وضع واقي الشمس المناسب

3. ارتداء النظارات الشمسية لحجب أشعة الشمس فوق البنفسجية.

4. ارتداء القبعات الواقية للرأس، ويفضل أن تكون عريضة.

5. الجلوس في الأماكن المظللة.

6. الإكثار من تناول السوائل وشرب الماء لتعويض فقدان الأملاح الموجودة في الجسم.

حالة الطقس اليوم

توقعت الأرصاد تكوّن الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى القاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ونشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الأحد

وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد: