عاجل|بيانات إيجابية تدعم "الجنيه" أمام الدولار.. وتصيب السوق السوداء بشلل تام في التعاملات

دعمت العديد من البيانات الايجابية الصادرة الاسبوع الماضي الحنيه مقابل الدولار في تعاملات بداية الاسبوع اليوم الأحد 16 يوليو 2023، حيث اظهرت أن الحكومة قادرة على إنهاء أزمة نقص العملة الصعبة قريبا مع اقتراب حسم بيع عدد من الأصول، في الوقت التى تسعي فيه التخلي عن خفض قيمة العملة لدعم الجنيه، ما ادي إلى شلل تام في السوق السوداء، حيث توقفت عن الارتفاعات عند مستويات 35 جنيها، وسط اتجاه البعض لتفضيل بيع الدولار وشراء الجنيه.

أسعار الدولار تستقر اليوم:

وسجل" الدولار" سعر صرف حول مستويات 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع بالبنوك وسط استقرار في اسعاره منذ نحو اربع شهور، وزادت قوة الجنيه اليوم بعد اعلان الحكومة إنه ا حققت تقدما في برنامج الطروحات الحكومية وبيع الأصول.

وأعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي أن الحكومة احرزت تقدما كبيرا في ملف بيع الأصول الذي تعمل عليه الحكومة لحل أزمة العملة الصعبة بالبلاد، حيث باعت اصول 1.9 مليار دولار في 5 شروكات ومن المنتظر بيع شركات اري بقيمة 1 مليار دولار على مدرا الشهور القادمة.

البيانات الايجابية تدعم الجينه مقابل الدولار:

كما اعلن البنك المركزي مواصلة ارتفاع الاحتياطي النقدي للبلاد بالرغم من استمرار تدبير الدولار للافراج عن العملة الصعبة، حيث صعد الاحتياطي النقدي إلى أعلن البنك المركزي المصري من العملات الأجنبية خلال شهر يونيو الماضي، بنحو 146 مليون دولار، ليبلغ مستوى 34.806 مليار دولار مقابل 34.660 مليار دولار في مايو.

فيتس قيمة الدولار لن تتعدي 38 جنيها:

كما توقعت وكالة فيتش استمرار انتعاشة القطاع السياحي الذي يعول عليه ان يرفع ايردات البلاد من العملة الصعبة، حيث إنه من اسرع المصادر تدبيرا للنقد الأجنبي.

وتوقعت الوكالة الوصول إلى اعداد سائحين بأكثر من 13 مليون سائح بنهاية 2023 لتصعد الايرادات إلى 14 مليار دولار مقارنة 13 مليار دولار في 2022.

وأدت تلك البيانات الايجابية لدعم قيمة الجنيه مقابل الدولار خاصة في السوق السوادء حيث استقرت اسعار صرف الدولار بالسوق الموازي عند 38 جنيها كأعلي سعر و35 جنيها اقل سعر وهي الاسعار التى لم تتجاوزها منذ فترة طويلة ما يؤكد جمود حركة البيع والشراء وخوف الممتعاملون بها من كسر الجنيه تلك المستويات حيث لا يثقون في قيمة الدولار اعلي من ذلك.



وتوقع تقرير وكالة فيش استقررار الدولار عند مستوى 38 جنيه للدولار الواحد بنهاية هذا العام.