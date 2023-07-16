بعد شكوى ظهور أعراض «حمى الضنك» على مواطنين بقنا.. الصحة تصدر بيانا مهما

أصدرت وزارة الصحة والسكان بيانا مهما، بشأن شكوى ظهور أعراض مرضية متشابهة بحمى الضنك لدى مجموعة من المواطنين في قرية العليقات بمحافظة قنا، مؤكدة أنه تم إرسال فرق من الطب الوقائي، والعلاجي، والترصد الوبائي، لتقصي المعلومات حول الشكوى، وتم سحب عينات من المرضى، وعينات بيئية.

وأضافت الوزارة في بيانها، اليوم، أنه تم إرسال فرق مكافحة ناقلات الأمراض، وفحص عينات من المياه، وأماكن الصرف الصحي، كما تم حصر أعداد أصحاب الشكاوى المتشابهة.

وأوضحت الوزارة أن الأعراض لا تشكل نسقا واحدا، وجميعها أعراض تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، ولا تستوجب الحجز في المستشفيات.

ووفقا للبيان، أكدت الوزارة أن الأعراض المتشابهة، تمثلت في ارتفاع درجة الحرارة، وآلام في العظام، وإعياء، وتستمر من 3 إلى 5 أيام، وهي أعراض مشتركة بين كثير من الأمراض الشائعة كالبرد والإنفلونزا، والنزلات المعوية والحمى التي ينتشر الإصابة بها بالتزامن مع ارتفاع درجات حرارة الطقس، وتختفي مع الراحة ومخفضات الحرارة، وشرب السوائل.

تفاصيل إصابة مواطنين في قنا بحمى الضنك

في وقت سابق، شعر نحو 100 شخصًا في قنا بأعراض شبيهة بحمى الضنك عقب عودتهم من المصيف في مدينة سفاجا في محافظة البحر الأحمر.

وأفاد مصدر مسئول، بأن فريق مديرية الصحة والسكان أخذ عينات من الحالات المشتبه في إصابتها بـ«حمى الضنك»، لتحديد إصابتهم من عدمه.

الأعراض التي ظهرت على المصابين في قنا

وقال المصدر إن كافة الأعراض الخاصة بالمصابين، تتمثل في

السخونة الطفيفة

القيء والإرهاق

ونصح بضرورة الراحة التامة خلال 48 ساعة وتناول المحاليل، ولا يتم تحديد نوع الإصابة إلا بعد الفحوصات الطبية اللازمة وظهور نتيجة تحليل العينات، حيث يجب تعقيم المنازل وعدم تناول مياه ملوثة مخزنة داخل الخزانات لكي لا يتم تكون الفطريات.