نتائج التوجيهي فلسطين 2023 برقم الجلوس الدورة الأولي psge.ps

رابط نتائج التوجيهي فلسطين 2023 برقم الجلوس الدورة الأولي psge.ps

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نتائج التوجيهي فلسطين 2023 برقم الجلوس الدورة الأولي psge.ps

يقدم موقع الفجر رابط نتائج التوجيهي فلسطين 2023 برقم الجلوس الدورة الأولي psge.ps،ينتظر العديد من طلاب الثانوية العامة في فلسطين إعلان نتائج التوجيهي للصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2022/2023. ولمعرفة نتيجتهم، يمكنهم الاطلاع على الرابط التالي tawjihi.mohe.ps وإدخال رقم الجلوس للاستعلام عن النتيجة. كما يمكن الاطلاع على نتائج الثانوية العامة 2023 فلسطين من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية mohe.ps، وسيتم الإعلان الرسمي عن النتائج في يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023 في تمام الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت فلسطين، وذلك عبر مختلف المواقع الإلكترونية الرسمية للوزارة.

نتائج التوجيهي فلسطين 2023 برقم الجلوس الدورة الأولي psge.ps

حرصًا على تسهيل عملية الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023 في فلسطين، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إمكانية الاستعلام عن النتائج عبر الإنترنت. وحددت الوزارة الخطوات التالية للاستعلام:

  1. تسجيل الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم في فلسطين.
  2. اضغط على تبويب نتائج الثانوية العامة 2023.
  3. إدخال رقم الجلوس والمعلومات المطلوبة الأخرى.
  4. اضغط على زر البحث أو التحقق.
  5. ستظهر النتائج إذا تم إدخال المعلومات بشكل صحيح.
نتائج التوجيهي فلسطين 2023 برقم الجلوس الدورة الأولي psge.ps

امتحانات شهادة الثانوية العامة في فلسطين:

نتائج التوجيهي فلسطين 2023 يجدر بالذكر أن عدد المشاركين في امتحانات شهادة الثانوية العامة لهذا العام في فلسطين بلغ 87،826 طالبًا، وتم توزيعهم على النحو التالي:

  • الفرع العلمي: 24.540 طالبًا.
  • الفرع الأدبي: 54641 طالبًا.
  • فرع ريادة الأعمال والأعمال: 3917 طالبًا.
  • الفرع القانوني: 1،242 طالب وطالبة.
  • الفروع المهنية: 3486 طالب وطالبة.

تساءل العديد من الطلاب الفلسطينيين عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة وعملية التصحيح ومتى سيتاح الرابط الخاص بفحص النتائج. وقد أجاب المدير العام للاختبارات بوزارة التربية الفلسطينية عن هذه الأسئلة، حيث أعلن أن عملية التصحيح تمت بنجاح وميعاد إعلان النتائج ونشرها سيكون في الأسبوع القادم، وبالتحديد في يوم الخميس 20 يوليو الحالي. وأضاف أن الرابط الخاص بفحص النتائج سيتاح لجميع الطلاب فور ظهور النتائج. وأكد أيضًا أن نسب النجاح في هذا العام متقاربة جدًا مع نسب النجاح في العام السابق.

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