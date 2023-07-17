ads

نجم جديد في قائمة الراحلين عن الأهلي

الأهلي
الأهلي

اقترب سعد سمير لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الرحيل لنادي البنك الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة نهاية الموسم الحالي.

 

ما هو موقف سعد سمير مع الأهلي؟

وكان سعد سمير قد رحل إلى نادي فيوتشر لمدة موسمين على سبيل الإعارة قادما من الأهلي وتنتهي بنهاية الموسم الجاري.

 

ورفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر عودة اللاعب في الموسم القادم وطالب بتجديد إعارته لعدم الحاجه إلى خدماته في المرحلة المقبلة.

txt

جدول ومواعيد مباريات النصر السعودي في دوري روشن 2023-2024

txt

الإعلان خلال ساعات.. التفاصيل المالية في عقد إمام عاشور مع الأهلي

 

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تطورات في المفاوضات بشأن انتقال اللاعب للبنك الأهلي ومن المتوقع أن تحسم الصفقة حال وصول الأطراف إلى إتفاق نهائي على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

 

وكان سعد سمير يرغب في العودة للأهلي بالموسم المقبل من أجل خوض بطولة كأس العالم للأندية وإنهاء مشواره داخل القلعة الحمراء.

النادى الاهلى سعد سمير الانتقالات الصيفية البنك الاهلي القلعة الحمراء فترة الانتقالات الصيفية سبيل الإعارة على سبيل الإعارة نادي البنك الاهلي قائمة الراحلين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فترة الانتقالات الصيفية المقبلة السويسري مارسيل كولر مارسيل كولر قائمة الراحلين عن الأهلي
Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

أطـلع الآن علي رابط استخراج نتائج البكالوريا 2023 بالجزائر دورة جوان bac.onec.dz عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات

“كشف النقاط” رابط نتائج البكالوريا 2023 bac onec dz الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

لــينك ظهور الآن نتائج شهادة البكالوريا 2023 في الجزائر وزارة التربية الوطنية الجزائرية نتائج الباك bac.onec.dz.. مع أسماء الاوائل

متاٌح ظـهـرت الآن: نتائج امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2023 في الجزائر اليوم الإثنين 17 يوليو

رسميا: رابط نتائج البكالوريا 2023 سوريا الدورة الاولى حسب الاسم ورقم الاكتتاب moed.gov.sy في عموم المحافظات

ظهرت رسميا: رابط نتائج البكالوريا سوريا 2023 علمي وأدبي برقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية

ظهرت الآن: نتائج البكالوريا سوريا 2023 بالاسم ورقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية السورية Moed.Gov.Sy

من هي اسماء حمزة Asma Hamza الذي يحتفل بها محرك البحث العالمي جوجل