نجم جديد في قائمة الراحلين عن الأهلي

اقترب سعد سمير لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الرحيل لنادي البنك الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة نهاية الموسم الحالي.

ما هو موقف سعد سمير مع الأهلي؟

وكان سعد سمير قد رحل إلى نادي فيوتشر لمدة موسمين على سبيل الإعارة قادما من الأهلي وتنتهي بنهاية الموسم الجاري.

ورفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر عودة اللاعب في الموسم القادم وطالب بتجديد إعارته لعدم الحاجه إلى خدماته في المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تطورات في المفاوضات بشأن انتقال اللاعب للبنك الأهلي ومن المتوقع أن تحسم الصفقة حال وصول الأطراف إلى إتفاق نهائي على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

وكان سعد سمير يرغب في العودة للأهلي بالموسم المقبل من أجل خوض بطولة كأس العالم للأندية وإنهاء مشواره داخل القلعة الحمراء.