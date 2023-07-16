بريطانيا تنضم إلى اتفاقية تجارية عبر المحيط الهادي

الاقتصاد
بوابة الفجر

انضمت بريطانيا اليوم الأحد 16 يوليو تموز رسميًا   إلى اتفاقية تجارية رئيسية عبر المحيط الهادي لتصبح أول دولة جديدة تنضم إليها منذ إنشائها في 2018 وتفتح الطريق أمام الأعضاء للنظر في طلبات أخرى منها طلبات من الصين وتايوان.
             
ووقعت بريطانيا معاهدة الانضمام في إطار اجتماع للجنة الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادي يعقد في نيوزيلندا. 
             
وسيجتمع وزراء من الدول الأعضاء في وقت لاحق اليوم لمناقشة مجموعة من الموضوعات منها كيفية المضي قدمًا في الطلبات الجديدة ومراجعة الاتفاقية نفسها.
             
وقالت وزيرة الأعمال والتجارة البريطانية كيمي بادينوك في مراسم التوقيع إن بلادها سعيدة بأن تصبح العضو الجديد بالمعاهدة. 
             
وأضافت "هذه اتفاقية حديثة وطموحة وعضويتنا في هذا التكتل المثير للاهتمام والرائع والمتطلع للمستقبل دليل على أن أبواب المملكة المتحدة مفتوحة للتجارة".
             
ولا يزال يتعين تصديق الحكومة البريطانية على الاتفاقية. 
             
وستصبح بريطانيا العضو الثاني عشر في الاتفاقية التي تخفض الحواجز التجارية إذ أن بريطانيا تتطلع إلى تعميق العلاقات في المحيط الهادي بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي عام 2020.
             
وتقدمت الصين وتايوان وأوكرانيا وكوستاريكا وأوروجواي بطلبات للانضمام إلى الاتفاقية.

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