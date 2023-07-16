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المجلي التصديري للملابس الجاهزة" ينظم بعثة تجارية لإسبانيا سبتمبر المقبل

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة عن بعثة تجارية ينظمها لإسبانيا، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ودعا أعضاءه للمشاركة.

وذكر المجلس في بيانه، اليوم الأحد، أنه يتم تنظيم البعثة التجارية بدعم مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر ( TRADE ) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وذلك خلال سبتمبر المقبل.

وأوضح أن إسبانيا تعد شريكا تجاريا رائدا بقطاع الملابس الجاهزة المصرية، فهي من أكبر الأسواق الأوروبية التي تستورد الملابس من مصر، مؤكدا أن صادرات القطاع إلى أوروبا تمثل 20% من إجمالي صادرات الملابس المصرية في عام 2022.

وتابع أن إسبانيا مثلت نسبة 3.9% من إجمالي صادرات القطاع بقيمة تبلغ 99.5 مليون دولار خلال عام 2022.

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