استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي واليابان

استئناف مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليابان، مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، من خلال توقيع البيان المشترك لاستئناف المفاوضات على هامش الاجتماع الذي عقده دولة رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، وجاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون، اليوم الأحد، في مدينة جدة بالسعودية.

وقال الأمين العام، حسب بيان صادر عن الأمانة، إن الإعلان عن استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون واليابان، يأتي تنفيذًا لتوجيهات المجلس الوزاري لإبرام اتفاقيات تجارة حرة مع شركاء دول المجلس التجاريين، ضمن قائمة الأولويات التي أقرها في دورته المنعقدة في يونيو/ حزيران 2022م، وتعتبر اليابان كإحدى أولويات مجلس التعاون التي يسعى من خلالها لتعزيز علاقاتهما الاستراتيجية والاقتصادية والتنموية والاستثمارية.

وعبّر البديوي، عن تطلعات دول المجلس من هذه الاتفاقية في ترسيخ العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، ودورها في إطلاق حقبة جديدة من الشراكة الهادفة إلى توفير العديد من فرص النمو المشترك لمجتمعي الأعمال خصوصًا في القطاعات ذات الأولوية.

وأضاف البديوي، أن هذه الاتفاقية ستمهد الطريق لاستحداث إطار اقتصادي شامل مبني على المصالح المتبادلة، ومن شأنه إقامة تعاون استراتيجي أقوى ويعزز الابتكار، ويحفز النمو الاقتصادي، ويخلق فرص عمل في كلا الجانبين.



واختتم الأمين العام التصريح، بالتأكيد على ما يربط دول المجلس واليابان من علاقات استراتيجية ومهمة تغطي الجوانب كافة وأبرزها المستوى العالي من التنسيق السياسي والتعاون في مجال الطاقة والتبادل التجاري.

ولفت البديوي، إلى أن اليابان احتلت المركز الرابع بالنسبة لصادرات الدول الخليجية بقيمة 76.7 مليار دولار، واحتلت المرتبة الرابعة بالنسبة لواردات الدول الخليجية بقيمة 22 مليار دولار.