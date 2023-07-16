الحكومة الفرنسية تقدم خطة للتقليل من الإنفاق العام المقبل

الاقتصاد
بوابة الفجر

قدمت الحكومة الفرنسية خطة إنفاق لعام 2024 إلى البرلمان تنص على تقليل النفقات بمقدار 2.4 مليار يورو (7.4 مليار دولار) في الوقت الذي تسعى فيه لخفض العجز، حتى مع زيادة مخصصاتها للتحول الأخضر.

 

و حسب مسؤول بوزارة المالية فإن الانخفاض في الإنفاق الإجمالي يبلغ 5.3% بالقيمة الحقيقية بمجرد أخذ التضخم في الاعتبار.

 

و تركز الخطة بصورة أكبر على التقليل من النفقات المخصصة للمساعدة في حماية الأسر والشركات من ارتفاع تكاليف الوقود والطاقة طبقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

 

وتستهدف فرنسا عجزا في الميزانية بنسبة 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، انخفاضا من هدف قدره 9.4% هذا العام.

 

والهدف هو خفض ذلك إلى أقل من 3%، وهو الحد المحدد بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، بحلول نهاية فترة ولاية إيمانويل ماكرون الرئاسية الثانية في عام 2027.

Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة دجوكوفيتش ضد ألكاراز في نهائي بطولة ويمبلدون للتنس 2023

أهداف مباراة الأهلي اليوم

عاجل.. الزمالك يضرب الأهلي وبيراميدز ويحسم صفقة نارية

أهداف مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب اليوم الأحد 16/7/2023 في الدوري المصري

صفقة ستهز مصر.. هل تحرك الأهلي للتعاقد مع نجم الزمالك؟

أهداف مباراة الزمالك ضد فاركو اليوم الأحد 16/7/2023 في الدوري المصري

عاجل.. نجم الزمالك يرحل نهائيا عن القلعة البيضاء

عاجل.. أول قرار من أوسوريو بعد ختام الزمالك لمباريات الدوري