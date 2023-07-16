الحكومة الفرنسية تقدم خطة للتقليل من الإنفاق العام المقبل

قدمت الحكومة الفرنسية خطة إنفاق لعام 2024 إلى البرلمان تنص على تقليل النفقات بمقدار 2.4 مليار يورو (7.4 مليار دولار) في الوقت الذي تسعى فيه لخفض العجز، حتى مع زيادة مخصصاتها للتحول الأخضر.

و حسب مسؤول بوزارة المالية فإن الانخفاض في الإنفاق الإجمالي يبلغ 5.3% بالقيمة الحقيقية بمجرد أخذ التضخم في الاعتبار.

و تركز الخطة بصورة أكبر على التقليل من النفقات المخصصة للمساعدة في حماية الأسر والشركات من ارتفاع تكاليف الوقود والطاقة طبقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتستهدف فرنسا عجزا في الميزانية بنسبة 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، انخفاضا من هدف قدره 9.4% هذا العام.

والهدف هو خفض ذلك إلى أقل من 3%، وهو الحد المحدد بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، بحلول نهاية فترة ولاية إيمانويل ماكرون الرئاسية الثانية في عام 2027.