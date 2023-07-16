صادرات الصين من المركبات ترتفع 75.7 % خلال النصف الأول

ارتفعت صادرات الصين من المركبات بنسبة 75.7 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري.

وأظهرت بيانات الجمعية الصينية لمصنعي المركبات، حسب وكالة "شينخوا" إن الصين صدرت خلال هذه الفترة 2.14 مليون مركبة، من بينها 534 ألف وحدة من مركبات الطاقة الجديدة، بزيادة 160 في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت أن صادرات الصين من مركبات الركاب ارتفعت بنسبة 88.4 في المئة على أساس سنوي إلى 1.78 مليون وحدة في نفس الفترة، في حين ارتفعت صادراتها من المركبات التجارية بنسبة 31.9 في المئة إلى 361 ألف وحدة.

وكشفت البيانات أن صادرات الصين من المركبات تجاوزت مليوني وحدة في عام 2021، وتجاوزت 3 ملايين وحدة في عام 2022.