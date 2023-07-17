عاجل .. غوغل يحتفل بالملحنة السودانية أسماء حمزة عاشقة أم كلثوم

احتفل موقع البحث الشهير "غوغل" بالملحنة السودانية أسماء حمزة بشير نصر، ووضع وسما على صفحته الرئيسية يحمل صورة للعازفة السودانية وهي تحمل عودها ونوتتها الموسيقية. تُعَتَّبُ أسماء حمزة واحدة من أوائل النساء اللواتي اقتحمن مجال الموسيقى والعزف والتلحين فِي العالَمِ العَرَبِيِّ وإفريقيا، وجمعت بين حرفتي التلحين والعزف الموسيقي، واستكملت التجربة بإحترافية عالية وأنتجت العديد من الألحان الغنائية التي لاقت استحسانًا كبيرًا من الشعراء والمطربين والجمهور. هذا برهان على قدرات المرأة في هذا المجال عِندما تُتَوَفَّرُ لها الموهبة والعَزِيمَة.

أسماء حمزة

تم ولادة أسماء حمزة في يوم 11 ديسمبر من عام 1936 في حلفاية الملوك في السودان. وهي فردة وحيدة لديها والدين ولديها ابنة وحيدة اسمها وفاق وقد ولدت ايضا لها حفيدتين. كانت تتمنى أن تصبح طبيبة أو مغنية، ولكن بسبب خلل في حبالها الصوتية، تمنعت من أن تتحقق حلمها في أن تكون مغنية، وساعدها والدها واشترى لها عودًا حتى تتمكن من العزف عليه عندما لاحظ أنها كانت تعزف بطريقة جيدة على الصفيرة، وأثرت فيها ام كلثوم وعبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب في بداية مسيرتها كملحنة وقد تعلمت الموسيقى من الفنان المشهور السوداني بشير عباس.

حمزة هو اسم يرمز للموسيقى العربية ويعتبر مصدر إلهام للشباب الذين يسعون لتعلم لعب العود. حققت نجاحًا كبيرًا وفازت بالعديد من الجوائز والتكريمات على المستوى المحلي والدولي، وهي معترف بها كواحدة من أهم فنانات الموسيقى في العالم العربي.

نظمت أسماء حمزة حفلاتها الفنية والموسيقية في مختلف أنحاء العالم، حيث تمكنت من جمع الثقافات المختلفة ووصول موسيقاها إلى قلوب جماهير محبي الفن، وكما تعمل أيضًا على تدريس العزف على العود للشباب الموهوبين، من خلال ورش عمل ودورات تعليمية تهدف إلى تنمية المواهب الشابة وتعزيز التنوع الموسيقي الثقافي.

من هي أسماء حمزة التي تحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟

عبارة أسماء حمزة أميرة العود تعني أنها مؤلفة ومغنية شابة من العراق وتعتبر واحدة من أصوات العود المميزة في العالم العربي. وقد وُلدت أسماء في المحافظة الميسانية في العراق في 23 نوفمبر عام 1949. ومنذ صغرها، تعلمت فنون العزف على العود وتأثرت بموسيقى العراق التقليدية.

بدأت أسماء حمزة مسيرتها الموسيقية في وقت مبكر وحازت على عدة شهادات في مجال عزف العود. سرعان ما اشتهرت بأسلوبها الفريد وقدرتها على إحياء الأغاني التقليدية بطريقة حديثة ومبتكرة. نجحت أسماء في تعزيز دور العود كآلة موسيقية رئيسية في أغانيها وألحانها، مما أكسب هذه الآلة التقليدية مساحة جديدة في المشهد الموسيقي العربي.

يحتفل جوجل سنويًا في الثالث والعشرين من نوفمبر بعيد ميلاد أسماء حمزة، أميرة العود، من خلال تصميم شعار مميز يتضمن صورتها أو رمزية تعبّر عن فنها الفريد، وذلك بهدف نشر الوعي العام بتراثها الموسيقي الثمين وتعزيزه.

وفاة أسماء حمزة

بدأت رحلتها مع عزف العود في عام 1948 في مدينة كسلا، عندما كانت في سن 12 عامًا. وتم تلحين أول أغنية لها في عام 1956، وهي أغنية "يا عيوني" من ديوان الملاح التائه للشاعر المصري علي محمود طه، وبدأت العمل في سلاح الموسيقى السودانية في عام 1982. وأصبحت شهيرة كملحنة لأغنية "الزمن الطيب" للشاعر السوداني سيف الدين الدسوقي، التي قامت بغنائها المطربة السودانية سمية. كما قامت بتلحين ملحمة "عزة وعزة". في 21 مايو عام 2018، توفيت العازفة أسماء بشير وانتقلت إلى رحمة الله.