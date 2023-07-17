“رسميًا” الآن رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول في عموم العراق عبر موقع نتائجنا

“رسمياً” الآن رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول في عموم العراق عبر موقع نتائجنا

بعد فترة من الترقب والقلق بشأن إعلان نتائج الصف الثالث متوسط 2023 في الدور الأول، أعلنت وزارة التربية العراقية رسميًا أن جميع أعمال الفحص والتدقيق قد وصلت إلى مراحلها الأخيرة وسيتم الإعلان عن نتائج الثالث متوسط خلال الأيام القليلة القادمة، وبالتالي، زادت عمليات البحث بشكل واضح من قبل الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة تقدير درجات الدراسة المتوسطة في جميع أنحاء العراق، تمثل امتحانات شهادة المرحلة المتوسطة أهمية كبيرة بالنسبة للطلاب وأولياء الأمور، لذلك سنقدم لكم في السطور المقبلة كافة التفاصيل حول إعلان نتائج الثالث متوسط 2023 في العراق.

نتائج الثالث متوسط 2023

بعد انتشار العديد من الأخبار حول إعلان نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط لعام 2023 بعد عيد الأضحى المبارك، نفى وزارة التربية العراقية فورًا هذه الأخبار وأكدت أن أعمال التصحيح والمراجعة لا تزال قائمة في مراكز التصحيح، وبمجرد انتهاء هذه الأعمال سيتم نشر النتائج رسميًا لإعلانها لجميع الطلاب، حيث من المقرر أن تُعلن نتائج الصف الثالث المتوسط في جميع المحافظات في نفس التوقيت، وليس لكل محافظة على حدة كما هو الحال في نتائج الصف السادس الابتدائي. وبالنسبة لموعد إصدار النتائج، أشارت وزارة التربية العراقية إلى أنه من المتوقع أن تُعلن النتائج في نهاية هذا الأسبوع.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023

بالنسبة لكيفية استعلام نتائج الثالث المتوسط دور أول 2023 في جميع أنحاء العراق، ستكون عملية الاستعلام إلكترونية عبر موقع وزارة التربية العراقية على الإنترنت، ستقوم الوزارة بتحميل النتيجة على ملفات pdf على موقع جوجل درايف، بالإضافة إلى ذلك، ستتم إعلان النتائج على موقعنا المختص بعرض نتائج امتحانات الشهادات في العراق. يتمكن جميع الطلاب والطالبات من الحصول على النتيجة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبر موقع نتائجنا.

اختيار نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول.

تحديد المحافظة التابع لها الطالب.

الضغط على كلمة تنزيل الواضحة أمام المحافظة.

سوف تفتح نافذة يقوم الطالب بالضغط على الدراسة المتوسطة.

تحديد المدرسة التابع لها الطالب.

فتح ملفات النتيجة والبحث حسب الاسم أو الرقم الامتحاني.

وزارة التربية الراقية أبلغت عن طريق صفحتها الرسمية على فيس بوك أن نتائج الثالث المتوسط ستعلن غدًا، وسيتم نشر النتائج عبر موقع الوزارة الرسمي على الإنترنت.