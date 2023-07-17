رابط استخراج نتائج البكالوريا 2023 سوريا بالخطوات عبر الموقع الرسمي moed.gov.sy

تم الإعلان عن موعد إعلان نتائج البكالوريا في جميع التخصصات العلمية والأدبية من قبل الصفحة الرسمية لوزارة التربية السورية عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها، سيتم رفع النتائج على الموقع الرسمي للوزارة، وتم توفير تطبيق للنتائج على أجهزة الجوال التي تعمل بنظام الأندرويد، من المقرر رفع النتائج في تمام الساعة 12 ظهرًا، ويُمكن لجميع طلاب وطالبات التخصص العلمي والأدبي استخراج النتيجة عن طريق إدخال رقم الاكتتاب.

نتائج البكالوريا سوريا 2023 الدور الأول

بدأت امتحانات الدور الأول للبكالوريا في القسمين العلمي والأدبي يوم الثلاثاء 6 يونيو 2023م واستمرت لمدة عشرين يومًا، وبدأت عملية التصحيح فور انتهاء الامتحانات. أعلنت وزارة التربية في الجمهورية العربية السورية قبل ساعات قليلة عن موعد إعلان النتيجة وهو يوم الاثنين 17 يوليو 2023م في تمام الساعة 12 ظهرًا، حيث ستتوفر النتيجة على الموقع الرسمي للوزارة أو من خلال تطبيق نتائج الامتحانات.

رابط نتائج البكالوريا سوريا 2023

سنوضح لكم طريقة استخراج نتائج البكالوريا سوريا العلمي والأدبي عبر بوابة الوزارة بالخطوات التالية:

أولا قم بالدخول إلى بوابة وزارة التربية السوري.

ثم انقر على أيقونة نتائج البكالوريا.

ثم انقر على أيقونة نتائج البكالوريا. بعد ذلك قم بتحديد نوع القسم “علمي، أدبي”.

ثم قم بتحديد المحافظة التابع لها الطالب.

كتابة رقم الاكتتاب.

ثم النقر على أيقونة “ابدأ البحث”.

ستنتقل على الفور إلى صفحة النتيجة، وأوضحت الوزارة أنه من المحتمل وجود ضغط على الموقع، وبالتالي يجب على الطالب أن يحاول استخراج النتيجة مرة أخرى.

استخراج نتيجة البكالوريا سوريا الدور الأول عبر تطبيق نتائج الامتحانات

لتسهيل الحصول على النتائج الامتحانية، قدمت وزارة التربية السورية تطبيقا يمكن للطلاب استخدامه لاستخراج النتائج. يتوفر هذا التطبيق على نظامي الأندرويد والايفون على الهواتف النقالة. طريقة استخدام التطبيق للحصول على النتيجة هي:

أولا قم بالدخول إلى بوابة وزارة التربية السوري لتحميل نسخة تطبيق نتائج الامتحانات.

قم بالنقر على أيقونة حمل التطبيق.

ثم قم بتثبيت التطبيق على جوالك.

بعد ذلك قم بالدخول إلى التطبيق.

كتابة رقم الاكتتاب.

ثم الضغط على أيقونة ابدأ البحث.

أعلنت وزارة التربية السورية عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد إعلان نتائج البكالوريا للدور الأول لجميع أقسامها العلمي والأدبي، وأوضحت الوزارة أن النتيجة ستتم رفعها على الموقع الرسمي للوزارة يوم الاثنين 17 يوليو 2023 في تمام الساعة 12 ظهرًا، ويمكن للطلاب والطالبات الاطلاع عليها من خلال إدخال رقم الاكتتاب الخاص بهم.

وبدأت امتحانات الدور الأول للبكالوريا بقسميها العلمي والأدبي في السادس من يونيو 2023، واستمرت لمدة عشرين يومًا. وبعد الانتهاء من الامتحانات، بدأت عملية التصحيح فورًا، وتم الإعلان عن موعد إعلان النتائج بعد الانتهاء من عملية التصحيح والتدقيق.