ظهرت رسميا : رابط نتائج البكالوريا سوريا 2023 علمي وأدبي برقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية

أعلنت وزارة التربية السورية عن موعد إعلان نتائج امتحان البكالوريا في سوريا لعام 2023 الدورة الأولى، وسيتم الإعلان يوم الإثنين الموافق 17/7/2023 في تمام الساعة 12 ظهرًا بتوقيت سوريا، وسيتم الحصول على النتائج عن طريق تطبيق النسخة الجديدة للامتحانات على موقع وزارة التربية الإلكتروني، وهنالك أكثر من 229509 طلاب وطالبات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة السورية بفروعها العلمية والأدبية، بالإضافة إلى 27415 طالب وطالبة في التعليم الفني و1437 طالب وطالبة في التعليم الشرعي. ينتظر الجميع بفارغ الصبر إعلان النتائج لمعرفة مستقبلهم في الدخول للتعليم الجامعي.

نتائج الصف التاسع سوريا 2023

سيتم الإعلان عن نتائج الصف التاسع في سوريا للدورة الأولى لعام 2023، بالإضافة إلى نتائج البكالوريا للدورة الأولى في نفس اليوم والوقت المحددين، حسبما أعلنته وزارة التربية السورية. وسيتم ذلك عن طريق موقع الوزارة وتطبيق النتائج المخصص للهواتف المحمولة التي تعمل بنظام الأندوريد. يمكن أن يشهد عملية البحث ضغطًا كبيرًا أثناء استخراج النتائج عبر الإنترنت، ولذا يجب أن يتم التنويه بضرورة المحاولة مرة أخرى حتى الوصول إلى النتائج. نتمنى كل التوفيق والنجاح للجميع.

نتيجة الباك السورية 2023

نتائج البكالوريا السورية تعتبر من أهمية كبرى بالنسبة للعديد من المواطنين، فهي تمثل الشهادة الفاصلة لتحقيق حلم الالتحاق بالكلية والجامعة التي يرغب الطالب في الدخول إليها، حيث يتمكن من استكمال دراسته في التخصص الذي يرغب في اكتساب المعلومات والمهارات فيه خلال هذه المرحلة. تمت متابعة الامتحانات من قبل قادة وزارة التربية تحت إشراف مستمر وتواجد مستمر من قِبَل السيد الوزير دارم طباع، لمتابعة سير العملية الامتحانية ولجان التصحيح والتقييم، وذلك للتأكد من دقة عمليات التصحيح وتقييم الدرجات وضمان حقوق الطلاب في الحصول على الدرجات المستحقة لهم. ووصلت درجة الالتزام بعمليات التصحيح حتى خلال إجازة عيد الأضحى لضمان انتهاء النتائج في أقرب وقت ممكن.

وزارة التربية السورية

تأكد وزارة التربية السورية من سلامة عمليات التصحيح ورصد الدرجات عن طريق المتابعة المستمرة للجان التصحيح. وبالإضافة إلى ذلك، تم تحديث تطبيق نتائج الامتحانات ليتحمل عمليات البحث خلال إصدار النتائج. سيكون موقع الوزارة على درجة عالية من الكفاءة لإعلان النتائج.

رابط نتائج الثانوية العامة سوريا 2023