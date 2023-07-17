“الأوائل” إستخراج نتائج البكالوريا سوريا 2023 moed.gov.sy موقع وزارة التربية بسوريا برقم الأكتتاب

أعلنت وزارة التربية والتعليم في سوريا قبل بضع دقائق عن اعتماد وإعلان نتائج البكالوريا الدورة الأولى لعام 2023 في جميع فروعها "العلمي والأدبي والشرعي"، شهدت الأيام القليلة الماضية نشاطًا مكثفًا من قبل لجان التصحيح وتقدير الدرجات في المراكز المعدة من وزارة التربية السورية لإتمام عملية التصحيح في أقصر وقت ممكن، قد أصدرت وزارة التربية السورية تعليمات بضرورة مواصلة عمل مراكز التصحيح حتى خلال أيام العطل الرسمية لإنهاء جميع أعمال التدقيق في أقرب وقت ممكن، ستقوم وزارة التربية السورية بالإعلان عن نتائج البكالوريا عبر الإنترنت من خلال رابط موقعها الرسمي ومن خلال تطبيق نتائج الامتحانات الذي قامت الوزارة بتوفيره. سنوافيكم من خلال هذا التقرير بأي أخبار حديثة تخص إعلان نتائج البكالوريا السورية لعام 2023 في جميع فروعها.

نتائج البكالوريا دورة 2023

أعلن وزير التربية والتعليم السوري "دارم الطباع" رسميًا في مقابلة تلفزيونية على القناة السورية الأولى أن نتائج امتحانات شهادة البكالوريا السورية ستعلن رسميًا يوم الخميس القادم في 20 تموز 2023. أوضح أيضًا أن عدد الطلاب والطالبات الذين أجروا امتحانات شهادة البكالوريا في هذا العام الدراسي بلغ ما يقرب من 256 ألف طالب وطالبة. بدأت جميع امتحانات يوم 7 حزيران الماضي وانتهت يوم 25 حزيران 2023.

شروط النجاح في البكالوريا السورية

بناءً على الأنظمة المعمول بها في وزارة التربية والتعليم في سوريا، يتم تحقيق نجاح الطلاب في الامتحانات البكالوريا السورية للدورة الأولى وفقًا للمعايير التالية:

يعد الطالب ناجحًا إذا حقق نجاحًا في جميع المواد الدراسية وفي هذه الحالة يحق للطالب التقدم لتحسين ثلاثة مواد يختارها. وإذا رسب الطالب في مادتين، فإنه يعتبر راسبًا ويحق له الانتهاء من تلك المواد. وإذا رسب الطالب في ثلاث مواد، فإنه يعتبر راسبًا ويحق له الانتهاء من الثلاث مواد. وإذا رسب الطالب في أربعة مواد، فإنه يعتبر راسبًا بالكامل ولا يحق له الانتهاء من أي مادة تمامًا.

موقع وزارة التربية السورية 2023

سوف يتم رفع نتائج البكالوريا الدورة الأولى 2023 إلكترونيا بعد اعتمادها مباشرة من قبل الدكتور "دارم الطباع" على موقع وزارة التربية السورية. ستوفر الوزارة خدمة الاستعلام عن النتائج للطلاب عبر الموقع باستخدام الاسم ورقم الاكتتاب فقط. كما قامت الوزارة بتفعيل تطبيق النتائج السورية الذي يسهل على الطلاب الاستعلام عن نتائج البكالوريا بعد تحميله.

الخطوة الأولى: يقوم الطلاب أو أولياء أمورهم باتباع رابط موقع وزارة التربية والتعليم السورية.

الخطوة الثانية: من القائمة الرئيسية للموقع يختار الطلاب أيقونة “نتائج الاختبار”.

الخطوة الثالثة: اضغط على الأيقونة لمشاهدة نتائج درجة البكالوريوس للدورة الأولى عام 2023.

الخطوة الرابعة: يتم تسجيل بيانات الطالب بالاسم ورقم الاشتراك والدولة والقسم.

الخطوة الخامسة: انقر فوق عرض النتائج.

أوائل الثانوية العامة سوريا

وأعلنت وزارة التربية السورية قبل لحظات عن استحداث نتائج امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 في الفروع العلمية والأدبية. تم أيضًا الإعلان عن أسماء الطلاب الأوائل في امتحان البكالوريا لعام 2023 في جميع أنحاء سوريا، وتم توجيه أطيب التهاني لجميع الطلاب لتفوقهم الدراسي.