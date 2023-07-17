رابط استخراج نتائج البكالوريا 2023 بالجزائر دورة جوان bac.onec.dz عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات

ينتظر العديد من الطلاب إعلان نتائج البكالوريا في الجزائر 2023 بعد إنتهاء الامتحانات وإتمامها بالكامل في الفترة السابقة. في هذا المقال، سنشارككم موعد إعلان النتائج وفقًا لتحديد وزارة التربية الوطنية في الجزائر، وسنشارككم أيضًا رابط الاستعلام عن النتيجة وخطوات الاستعلام عنها عندما تُعلن رسميًا على الإنترنت.

موعد إعلان نتائج البكالوريا 2023

أكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم في الجزائر في تصريحات سابقة أن النتائج الرسمية لامتحان البكالوريا لعام 2023 ستُعلَن في منتصف شهر يوليو المقبل، وتم تحديد تاريخ رسمي لطرح النتائج عبر الإنترنت وهو يوم الاثنين الموافق 17 يوليو/جويلية 2023، ويتم نشر النتائج على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ليكون بإمكان الطلاب وأولياء أمورهم الاطلاع عليها والاستعلام عنها.

طريقة الاستعلام عن النتائج

يمكن الاستفسار عن النتائج بمجرد ظهورها على موقع فضاء الأولياء، وذلك عبر اتباع الخطوات المشروحة في النقاط التالية.

أولا يجب التوجه إلى الموقع الرسمي لإعلان نتائج الباك 2023 وهو موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

تتوفر نافذة الاستعلام عن النتائج في الصفحة الرئيسية للموقع، فيجب كتابة البيانات المطلوبة للاستعلام عن النتائج.

يتم كتابة رقم التسجيل المكون من ثمان أرقام، ويمكن للطالب إيجاد هذا الرقم في أسفل الاستدعاء، ويكون مدون كذلك في وصل الاستلام.

الخطوة التالية هي كتابة الرقم السري الخاص بالطالب.

في المربع الأخير يتم كتابة الرمز المرئي أو حل السؤال الظاهر على الشاشة للتأكيد.

الخطوة الأخيرة هي الضغط على خيار “استظهار النتيجة” كي تظهر علامات الطالب.

طريقة الاستعلام من الهاتف

يمكن كذلك استعلام نتائج الباك من خلال الهاتف، وذلك من خلال الخطوات التالية:

أولا يتم إدخال كود الاستعلام عن النتيجة وهو *567#.

الخطوة التالية هي اختيار اللغة المطلوب الاستمرار بها سواء اللغة العربية أو الفرنسية.

بعد ذلك يجب كتابة رقم التسجيل الخاص بالطالب ثم المتابعة.

الخطوة الأخيرة هي إدخال الرقم السري الخاص بالطالب.

بعد ذلك يستلم الطالب رسالة sms تحتوي على المعدل الخاص به في البكالوريا.

باختصار، قمنا بمشاركتكم طريقتين للاستفسار عن نتائج امتحانات البكالوريا في الجزائر لدورة جوان 2023؛ إما عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات الرسمي، أو عن طريق إرسال رسالة نصية قصيرة (SMS).