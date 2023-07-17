استخرج الآن رابط نتائج البكالوريا 2023 الجزائر عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات BAC.ONEC.DZ

أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية عبر موقعها الرسمي على تويتر، عن موعد إعلان نتائج البكالوريا 2023 دورة جوان في بلاغ رسمي، وأشارت الوزارة إلى أن السيد وزير التربية الوطنية سيعقد مؤتمرًا صحفيًا بمقر الوزارة بالمرادية، لشرح تفاصيل النتيجة من نسبة نجاح عامة في كل شعبة، وأيضًا يعلن أسماء الطلاب والطالبات الأوائل بكل شعبة وحددت الوزارة غدًا الإثنين 17 جولية الساعة الرابعة مساءً لإعلان النتائج، وبعد نهاية المؤتمر يمكن للطلاب الدخول عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات أو موقع فضاء الأولياء أو بإرسال رسالة نصية إلى الرقم *567# وإدخال البيانات المطلوبة للاستعلام، بالنسبة للمترشحين المتمدرسين، أما المترشحين الأحرار يمكنهم الاستعلام عن طريق موقع الديوان والرسائل النصية فقط، فيما يلي شرح للخطوات للاستعلام.

رابط نتائج البكالوريا 2023 الجزائر

من الممكن الاستعلام عن نتائج الباك عبر الإنترنت من خلال ثلاث وسائل مختلفة. سنقدم لكم هذه الوسائل لتكون هناك مجموعة متنوعة من الخيارات للطلاب لمعرفة نتائجهم، يتجاوز عدد الطلاب 700،000 طالب وطالبة، مما يؤدي إلى تزايد الضغط على المواقع الإلكترونية والوسائل المختلفة للاستعلام عن النتائج.

موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

يعتبر الموقع هو المقصد الأول لجميع الطلاب سواء المتمدرسين أو الأحرار، ويمكن استخراج النتائج عبر الخطوات التالية.

الدخول على رابط bac.onec.dz. سجل البيانات المطلوبة وهي رقم التسجيل والرقم السري للطالب. سوف يتم طرح سؤال عشوائي من قبل الموقع عليك بالإجابة عنه للسماح لك بالاستعلام. أضغط على زر استظهار النتيجة.

موقع نتائج الباك الجزائر 2023 دورة جوان

وكما ذكرنا في بداية المقال، يمكننا التعرف على النتيجة من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي على الرقم السري ورقم التسجيل للطالب إلى رقم *567# على جميع شبكات الاتصال المتاحة في الجزائر، بما في ذلك "موبيلس" و"جيزي" و"أوريدو". وفيما يلي شرح الخطوات لذلك.

أضغط على إجراء أتصال أو مكالمة. سجل الكود المطلوب للإستعلام عن نتائج البكالوريا 2023 الجزائرية *567#. حدد اللغة التي ترغب في الإستعلام بها “العربية/ الفرنسية/ الانجليزية”. سجل البيانات المطلوبة عن الطالب. أضغط علة envoye لتحصل على تفاصيل النتيجة فورًا مع التمنيات بالنجاح والتفوق.

رابط فضاء الأولياء

يوجد طريقة أخرى للاطلاع على النتيجة وهي استخدام موقع فضاء الأولياء، سنوضح لكم كيفية إنشاء حساب جديد على هذا الموقع للحصول على النتيجة المطلوبة، وسنقدم أيضًا شرحًا لطريقة الاستعلام من خلاله.

الدخول على موقع فضاء الأولياء awlya.education.gov.dz.

من الصفحة الرئيسية أضغط على أيقونة تسجيل جديد.

سجل بيانات الولي “البريد الإلكتروني/كلمة المرور/ رقم الهاتف”.

أضغط على أيقونة أبنائي المتمدرسين.

أضغط تسجيل جديد ثم سجل بيانات الأبناء المطلوبة “

أنقر على نتائج أبنائي ثم حدد الفصل الدراسي والعام وأضغط أستظهار النتيجة.

موعد إعلان نتائج البكالوريا الجزائرية

وفقًا للبيان الرسمي الذي تم نشره عبر الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك أو على الموقع الرسمي للوزارة على تويتر، فإن النتيجة ستُعلن في تمام الساعة 16:00 بتوقيت العاصمة الجزائرية في مقر الوزارة.