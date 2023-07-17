بتمويل مليون جنيهٍ.. فتح باب التقدم لمشروعات بحثية بين كليات جامعة القاهرة

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن فتح باب التقدم لمشاريع تنافسية بحثية بين مختلف كليات القطاع الإنساني والاجتماعي في مختلف المحاور ذات العلاقة، اعتبارًا من 24 يوليو 2023، بتمويل يتراوح من 200 ألف إلى مليون جنيهٍ لكل مشروع بحثي.

وقال “الخشت” إن ذلك يأتي بهدف المساهمة في تطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية وتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة، والتي تأتي تماشيًا مع ما تبذله الجامعة من جهود كبيرة، وسعيًا لإيجاد الحلول العلمية للمشكلات المجتمعية والعالمية، وسد الفجوات من خلال البحث العلمي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، بجامعة القاهرة، للإعلان عن الاستراتيجية، بالإضافة إلى تفاصيل البدء في مشروع تطوير مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد “الفرنساوي”.

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مشروع تطوير قصر العيني الجديد
Elfagr.org
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