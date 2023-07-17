رئيس جهاز" دمياط الجديدة " يتفقد أعمال التطوير الخاصة بمنطقة الشاطىء وكورنيش المدينة

الاقتصاد
جان من حملات رئيس
جان من حملات رئيس جهاز دمياط الجديدة

تفقد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أعمال التطوير الجارية بمنطقة الشاليهات وشاطىء المدينة من ساحات انتظار المركبات واستكمال أعمال الزراعة بالكورنيش، وكذلك ترسيم حد التنظيم لمنافذ الخدمات الشاطئية للحفاظ على المظهر الجمالى والبصرى للشاطىء العام ومنع أى مظاهر للعشوائية، والتصدى لها بكل حزم من قبل إدارة الشاطىء والأمن مع تكثيف ورديات أعمال النظافة على مدار اليوم.

وأوضح رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه للمرة الأولى يتم  تخصيص جزء من الشاطىء العام لذوى الهمم وأسرهم، مجهز بكل سبل الراحة والأمان والخصوصية وسهولة الدخول والانتقال، مؤكدًا ان دخول هذا الشاطىء بالمجان لهم وأسرهم، وأن جهاز المدينة لا يدخر جهدا فى سبيل توفير كافة الخدمات والتطوير للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

وفي سياق متصل، تفقد  المهندس محمد خلف الله، يرافقه مسئولو الجهاز، منطقة الشاطىء والكورنيش للوقوف على نسب الإنجاز لأعمال التطوير الجارية لمنافذ الخدمات الحضارية وأعمال الزراعة بالكورنيش والمداخل والبوابات، حيث تم الانتهاء من توسعة ورصف المداخل وتجهيز ساحات انتظار المركبات.

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