برقم التسجيل : رابط نتائج شهادة البكالوريا 2023 الجزائر عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

تم الكشف مؤخرًا عن نتائج امتحان البكالوريا لعام 2023 في الجزائر في الدورة الصيفية. يتشوق الطلاب لهذه النتائج ويتطلعون إلى معرفة نتائجهم في أقرب وقت ممكن. هناك العديد من الطرق المتاحة للاستعلام عن النتائج، بما في ذلك الموقع الرسمي للديوان الوطني للاختبارات والمسابقات وموقع فضاء الأولياء، حيث يمكن للطلاب الوصول إلى نتائجهم من خلالها.

نتائج البكالوريا 2023 في الجزائر

وفقًا للإعلان الرسمي، سيتم الإعلان عن نتائج امتحان البكالوريا لعام 2023 في الجزائر في تمام الساعة 16:00 بتوقيت الجزائر العاصمة في مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. نتمنى لكم جميعًا التوفيق والنجاح في مستقبل دراستكم.

أصدرت وزارة التربية الوطنية تحذيرًا بشأن تداول أخبار غير صحيحة عن نتائج البكالوريا لعام 2023 في الجزائر، تم تحديد غرامة بقيمة تصل إلى 500 ألف دينار لأي شخص ينشر أخبار كاذبة بشأن النتيجة أو نسب النجاح قبل الإعلان الرسمي عنها، ويهدف هذا التحذير إلى تفادي توتر الطلاب وأولياء الأمور وضمان الحصول على معلومات صحيحة فقط بعد رفع النتائج بشكل رسمي.

نتائج بكالوريا

سيتم الإعلان عن نتائج البكالوريا 2023 في الجزائر بعد أيام قليلة، ومن المرجح أن يتم ذلك رسميًا يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023 في تمام الساعة الرابعة مساءً، عمليات التصحيح وحساب نتائج الطلاب عادة ما تأخذ نحو شهر كامل ابتداءً من أول يوم لإجراء الطلاب للاختبار، ويمكن الحصول على نتائج البكالوريا 2023 في الجزائر عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات عن طريق زيارة موقع bac.onec.dz.

أولا: الدخول إلى موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ثانيا: قم بكتابة رقم التسجيل في الإطار المخصص له ثالثا: أدخل الرقم السري الموجود في الاستدعاء أيضا رابعا: الخطوة الأخيرة هي الضغط على خيار إظهار النتيجة، وستظهر لك بعد لحظات.

نتائج الباك

تزايدت حالة الترقب بين الطلاب الجزائريين الذين اجتازوا امتحانات البكالوريا في شهر جوان الماضي، حيث ينتظرون بفارغ الصبر إعلان نتائج الباكالوريا 2023. وتشير المصادر إلى أنه سيتم الكشف النتائج في شهر يوليو الجاري، حيث انتهت عمليات التصحيح منذ يومين فقط ويجري الآن رصد الدرجات والتحقق منها في مختلف المراكز.

وسيتم نشر نتائج الباكالوريا 2023 في الجزائر عبر موقع نتائج البكالوريا الرسمي bac.onec.dz، وهو الموقع المعتمد من قبل وزارة التربية الوطنية في الجزائر، بالإضافة إلى خدمة شبكات الهاتف الجوال. ويترقب الطلاب بفارغ الصبر إعلان النتائج، حيث يمثل هذا الاختبار مفتاح الانتقال إلى المرحلة الجامعية.

الخطوة الاولى هي تشكيل الرمز #567* من أي متعامل هاتف نقال اختر اللغة العربية أو الفرنسية بعد ذلك عليك أن تكتب رقم التسجيل الخاص بك والرقم السري أيضا انقر على زر إرسال وستظهر لك النتيجة الخاصة بك.

جدول سير الامتحانات

تم إجراء امتحان الطلاب في التخصصات العلمية والأدبية، وتضمن الامتحان مواد مثل اللغة العربية والرياضيات والتاريخ والجغرافيا والفلسفة والعلوم الفيزيائية واللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية وعلوم الطبيعة والحياة والعلوم الإسلامية، بالإضافة إلى غيرها.

شروط التسجيل في الجامعات

بعد الإعلان عن نتائج امتحان الباكالوريا في الجزائر عام 2023، يبدأ الطلاب الناجحون في التسجيل في الجامعات الجزائرية. وقد وضعت وزارة التعليم العالي مجموعة من الشروط للطلاب حيث يتم احتساب المعدل الموزون ويلتئم المعدل الأدنى. بالإضافة إلى ذلك، هناك شروط خاصة للالتحاق بالمدارس العليا بأن يكون عمر الطالب لا يتجاوز 24 سنة وأن يجتاز المقابلة الشفوية.

يتم النظر في تخصص الطالب ونتائجه في امتحانات شهادة البكالوريا لعام 2023.

يتم اعتبار المعدل المُوَزَّن بشكل خاص في مجالات العلوم الطبية والهندسية.

تُنظر أيضًا إلى قدرات استيعاب المؤسسات والمناطق الجغرافية أيضًا.

مواعيد التسجيل

ستتم المرحلة الأولى لتسجيل امتحان البكالوريا لعام 2023 في الفترة من 19 إلى 23 يوليو، وسيتم تأكيد التسجيل في الفترة من 23 إلى 24 يوليو. سيتم معالجة رغبات الطلاب اعتبارًا من 25 يوليو، وسيتم الإعلان عن النتائج في اليوم الأول من أغسطس.

آخر المستجدات

أصدرت عمليات التصحيح الخاصة بشهادة البكالوريا 2023 في الجزائر نتائج مشابهة للعام السابق، وذلك وفقًا للنتائج الأولية التي أعلنتها مختلف مراكز التصحيح. تراوحت نسب النجاح بين 48 و58 في المئة، مما يعني أن النسب المسجلة قريبة من النتائج السابقة. عمليات التصحيح انتهت في هذا العام بشكل مبكر واستغرقت فقط 12 يومًا، من 25 يونيو إلى 6 يوليو.

بهذا ننهي النص الذي قدمناه لكم حول موضوع نتائج امتحانات البكالوريا في الجزائر لعام 2023. قد قدمنا لكم الإرشادات التي تساعدكم على معرفة نتائج شهادة البكالوريا لهذا العام.