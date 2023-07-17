استخراج رابط نتائج شهادة الباك دورة جوان bac resultat موقع نتائج بكالوريا 2023 الجزائر

موقع نتائج بكالوريا 2023 الجزائر، حددت وزارة التربية الوطنية بالجزائر موعد إعلان نتائج امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان bac onec dz، بحيث سيتم عرضها على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، بحيث أطقلت الوزارة بلاغ خاص كشفت فيه بأنه سيتم الإعلان عنها يوم الإثنين 17 من جويلية 2023 ابتداء من الساعة الرابعة مساء، كما سيتاح لهم استخراج كشف نقاط الباك 2023 resultat bac عبر منصة إلكترونية أخرى معتمدة وهي فضاء اولياء التلاميذ tharwa education، جرت عمليات التصحيح في أجواء منتظمة بعد انتهاء الامتحانات واستمرت لمدة 12 يوما في كل مراكز التصحيح الموجودة بمختلف ولايات الوطن، والآن سنعرض لكم تفاصيل نتائج البكالوريا 2023 الجزائر، تابعوا معنا ما سنوضحه لكم.

أعلنت وزارة التعليم الوطنية في الجزائر عن موعد إعلان نتائج شهادة البكالوريا لدورة جوان 2023 التي من المقرر أن يتم الإعلان عنها اليوم الإثنين الموافق 17 يوليو 2023 في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت الجزائر، وكشفت الوزارة عن الطرق المتاحة للاستعلام عن نتيجة البكالوريا 2023، والتي تتضمن إرسال رسائل نصية قصيرة من الهواتف الذكية إلى الرقم 567 لجميع شركات الاتصالات المحمولة، بالإضافة إلى استخدام موقع فضاء الأولياء والديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وغيرها من الوسائل الأخرى. سنقوم بتوضيح هذه الطرق لكم على موقعنا الإلكتروني بوابة الفجر.

رابط نتيجة البكالوريا 2023

تنطلق فعاليات المؤتمر الصحفي للكشف نتائج البكالوريا 2023 في تمام الساعة الثانية وفقًا لتوقيت الجزائر، ويحضر السيد وزير التربية الوطنية الاجتماع في مقر الوزارة بالمرادية، حيث يقدم التهنئة للطلاب الجزائريين الذين تفوقوا في هذه المرحلة الهامة من حياتهم. يتمنى لهم استمرار التفوق والنجاح، وبعد انتهاء المؤتمر، يتم الكشف رسميًا عن النتائج من خلال رابط نتائج البكالوريا 2023 في الجزائر.

الاستعلام عن نتيجة البكالوريا عبر الهاتف

أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر عن طريقة سهلة جدًا ومجانية يمكن من خلالها الحصول على نتائج البكالوريا باستخدام الهاتف المحمول على النحو التالي:

أولا الاتصال بكود النتيجة (#567*).

حدد اللغة العربية أو فرنسية.

سجل الرَّقَم السري.

جاوب على السؤال الرياضي.

لحظات وتظهر نتيجتك.

موقع فضاء الأولياء لاستخراج النتيجة

يمكن للمرشحين الحصول على درجاتهم لامتحان البكالوريا 2023 في الجزائر عبر موقع نتائج البكالوريا 2023 الجزائر ابتداءً من مساء اليوم، سيتم إصدار نتائج امتحان شهادة البكالوريا جوان 2023 عن طريق موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bac onec dz. يتساءل جميع طلاب السنة الثالثة الثانوية عن كيفية استخراج النتائج من هذا الموقع، ولكن سوف نوضح ذلك في النقاط التالية.

ادخل مباشرة إلى موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

يتعين عليك إدراج كل من رقم التسجيل والرمز السري

يجب أن تحل مسألة حسابية بسيطة

اضغط على خيار استظهار النتيجة لكي يظهر لك المعدل الذي تحصلت عليه في البكالوريا مع التقدير الذي تحصلت عليه إما راسب أو ناجح.

استخراج كشف نقاط الباك 2023

صرحت وزارة التربية الوطنية في الجزائر أن الإعلان عن نتائج شهادة البكالوريا لعام 2023 سيتم اليوم. ستتم عرض النتائج عبر عدة وسائل، حيث أتاحت الوزارة إمكانية الحصول على نتائج امتحان الباكالوريا لعام 2023 في دورة جوان، يمكن استخدام خدمة الرسائل النصية القصيرة SMS للحصول على النتائج، ونظرًا للضغط الكبير على الموقع قبل إعلان نتائج البكالوريا لعام 2023، نحتاج إلى مواقع بديلة، وفيما يلي سنوضح لكم الخطوات المطلوبة للحصول على النتائج.

توقيت ظهور نتيجة البكالوريا الجزائر ٢٠٢٣

في الساعة الرابعة مساءً من يوم الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣، سيتم الإعلان عن نتائج امتحان البكالوريا في جميع مدن الجزائر، ويُرجى إذا لم تتمكن من الحصول على النتيجة في الطرق المذكورة سابقًا، أن تضع تعليقًا أسفل هذه المقالة يطلب استخراج نتائج شهادة البكالوريا دورة جوان الجزائر ٢٠٢٣ والحصول على الرابط الرسمي والخطوات المطلوبة.