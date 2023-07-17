استعلم الآن: رابط نتائج البكالوريا 2023 الجزائر وزارة التربية الوطنية عبر bac onec dz

رابط نتائج البكالوريا 2023 الجزائر وزارة التربية الوطنية عبر bac onec dz

وزارة التربية الوطنية في الجزائر أشارت إلى أن نتائج الباكالوريا الجزائر 2023 ستكون متاحة في موعد محدد وذلك من خلال بيان رسمي تم نشره على موقع الوزارة الرسمي وتويتر، كما أكدت أيضًا أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي في مقر الوزارة لشرح تفاصيل النتائج، بما في ذلك نسبة النجاح العامة في كل تخصص وإعلان أسماء الطلاب المتفوقين. يجدر بالذكر أن يوم الاثنين 17 يوليو الساعة الرابعة مساءً هو الموعد المحدد لإعلان النتائج، بعد انتهاء المؤتمر، سيكون بإمكان الطلاب الاستعلام عن النتائج عبر عدة طرق، بما في ذلك إدخال رقم التسجيل الخاص بهم في المكان المخصص.

رابط نتائج البكالوريا الجزائر 2023

وفرت وزارة التربية عدة وسائل للاطلاع على نتائج البكالوريا في الجزائر، منها إمكانية الحصول على درجات الطلاب عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، كما يتوفر موقع فضاء الأولياء أيضًا، ويمكن استخراج النتائج أيضًا عن طريق إرسال رسالة نصية إلى الرقم *567# وإدخال البيانات المطلوبة للاستعلام، ويجب أخذ العلم بأن الطلاب المتسجلين في المدارس يمكنهم استخدام جميع الوسائل المذكورة، في حين يمكن للطلاب الحريصين استخدام موقع الديوان الوطني والرسائل النصية فقط للاطلاع على النتائج.

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أشارت الوزارة إلى أنه يمكن الحصول على نتائج البكالوريا لجميع الطلاب، سواء كانوا طلابًا مدرسين أو خارج المدارس، عبر الموقع الرسمي الخاص بها، ولكي تتم عملية استخراج النتائج في الجزائر، يتوجب اتباع الخطوات التالية.

أولا توجه إلى موقع الديوان الوطني للاختبارات والمسابقات.

قم بإدخال البيانات المطلوبة، وهي رقم التسجيل والرقم السري الخاص بك.

سوف يتم طرح سؤال عشوائي يجب أن تقوم بالإجابة عليه للتحقق من هويتك والسماح لك بالاستعلام عن النتيجة.

بعد ذلك اضغط على زر استظهار النتيجة لكي تظهر على الفور.

تأكد من إدخال المعلومات بدقة والتأكد من صحة البيانات قبل النقر على عرض النتيجة.

يذكر أن استخدام هذا الموقع هو الوسيلة الأفضل للاستعلام عن النتائج بسهولة، حيث يتمكن المستخدمون من معرفة درجات الطلاب بكتابة بيانات بسيطة والحصول على النتائج بنجاح من المنزل، وتم اعتماد هذه النتائج من قبل وزارة التعليم في يوم الاثنين 17 يوليو الحالي.

متى تصدر نتائج البكالوريا 2023 في الجزائر

أكدت وزارة التربية الوطنية على الموعد المحدد رسميًا لإعلان النتائج، وستكون النتائج متاحة يوم الاثنين السابع عشر من شهر يوليو الجاري في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت جمهورية الجزائر، ويمكن الحصول على النتائج بسهولة عن طريق إدخال رقم التسجيل الخاص بالطالب في الطرق المحددة من قبل الوزارة.