“كشف النقاط” رابط نتائج البكالوريا 2023 bac onec dz الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

تم الإعلان من قبل وزارة التربية الوطنية في الجزائر عن الجدول الزمني لإعلان نتائج امتحان شهادة البكالوريا لعام 2023 عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في الساعات المقبلة، ووفقًا لأحدث التحديثات من الوزارة، فإن عملية تصحيح أوراق الاختبارات قد استكملت، وتبقى فقط مراجعة درجات الطلاب حتى يحصل كل طالب على حقه دون أي نقصان، قبل أن يتم رفع النتائج رسميًا على منصة bac onec dz 2023 resultat وموقع فضاء الأولياء الرسمي، والتي يمكن من خلالهما استخراج كشف النقاط النهائي لامتحان الباكالوريا، وذلك غدًا يوم الاثنين الموافق 16-07-2023.

موقع نتائج البكالوريا 2023 bac onec dz

نشرت وزارة التربية الوطنية اليوم الأحد 16 يوليو الحالي إعلانًا رسميًا على موقعها الإلكتروني في منصة فيسبوك يحدد موعد صدور نتائج شهادة البكالوريا دورة جوان 2023. يُمكن لجميع تلاميذ المرحلة الثالثة الثانوية في جميع ولايات الجزائر بدءًا من غدٍ الاثنين 17 جويلية 2023 في تمام الساعة الرابعة مساءً استخراج كشف نقاط نتائج الباك إلكترونيًا من موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ونتمنى التوفيق والنجاح للجميع.

موقع كشف نتائج شهادة البكالوريا 2023

أكدت وزارة التربية الوطنية في الجزائر بأن ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إعلان نتائج شهادة البكالوريا لعام 2023 غير صحيح، وسيتم نشر أي مستجدات بخصوص تاريخ إعلان نتائج الباك دورة جوان 2023 على الموقع الرسمي لوزارة التربية على منصة فيسبوك. يمكن للراغبين في الاطلاع على كشف نقاط شهادة البكالوريا لعام 2023 اتباع الخطوات التالية:

في بادئ الأمر يجب على الولي أو التلميذ الدخول على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

الخطوة الثانية من الواجهة الرئيسية ندخل رقم التسجيل

الخطو الثالثة إدراج الرقم السري في المكان المخصص له

رابعا: الإجابة على السؤال

خامسا: انقر على مربع البحث ستحصل على نتيجة البكالوريا ورة جوان 2023 بكامل تفاصيلها.

نتائج البكالوريا 2023 بالرسائل النصية القصيرة sms

تم توفير طريقة إضافية من قبل وزارة التربية في الجزائر للحصول على معدل شهادة البكالوريا لعام 2023 عن طريق إرسال رسالة نصية قصيرة مجانية، هذه الطريقة متاحة على جميع شبكات الهاتف المحمول في الجزائر، بما في ذلك موبيليس وأوريدو وجيزي.

اكتب الرمز #567* على هاتفك المحمول من أي شبكة اتصال.

اختر اللغة التي تفضلها، سواء العربية أو الفرنسية.

قم بكتابة رقم التسجيل الخاص بك وكذلك الرقم السري المستخدم في عملية التسجيل.

اضغط على زر الإرسال وستظهر لك نتيجتك الخاصة.

فضاء الاولياء 2023 كشف نقاط شهادة البكالوريا

أكدت وزارة التربية الوطنية أن جميع طلاب السنة الثالثة ثانوي الذين اجتازوا امتحانات شهادة البكالوريا في دورة جوان 2023 يمكنهم الحصول على نتائجهم من خلال اتباع الإجراءات التالية:

الدخول إلى موقع فضاء اولياء التلاميذ 2023

ثم انقر على مربع تسجيل جديد “إذا لم تسجل من قبل في الموقع”.

بالنسبة للمسجلين سابقا اكتب كلمة اسم المستخدم وكلمة المرور. ثم انقر على تسجيل الدخول

من الواجهة الرئيسية للموقع أدخل بيانات ولي التلمي

ثم أنقر على نتائج أبنائي.

ثم اضغط على مربع الفصل الدراسي الثالث.

الاجابة على رمز السؤال

ثم عرض كشف نقاط الخاص بالتلميذ.

في بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023، قامت وزارة التربية الوطنية بتوفير فرصة الاطلاع على نتائج الطلاب في جميع مستويات التعليم المتوسط ​​والابتدائي والثانوي عبر الإنترنت دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدارس، ويمكن الحصول على نص بيانات شهادة البكالوريا لدورة جوان 2023 بسهولة فور إعلان النتائج رسميًا على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

وفقًا لآخر الأخبار من مركز القبة التابع لوزارة التربية الوطنية الجزائرية، حتى الآن لم يتم استلام النتائج النهائية لشهادة البكالوريا لدورة جوان 2023، ومن المتوقع أن يتم الإعلان رسميًا عن نتائج الباك للعام الدراسي 2022-2023 خلال الـ 27 ساعة القادمة بمجرد اكتمال عملية تصحيح أوراق الامتحانات والتحقق من درجات الطلاب لتجنب وقوع أخطاء. في حالة وجود أخطاء، سيتم تصحيحها وتصحيحها في الحال.