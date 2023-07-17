كشف نقاط : رسميا الآن نتائج البكالوريا الجزائر 2023 دوره جوان على موقع وزارة التربية الوطنية

زاد الاهتمام بالبحث عن موقع نتائج شهادة البكالوريا لعام 2023 في الجزائر من قبل وزارة التربية الوطنية، وتعتبر هذه الشهادة واحدة من أهم الامتحانات في البلاد حيث ينتقل الطلاب الناجحون فيها إلى التعليم العالي في المؤسسات الجزائرية، وتُنشر نتائج امتحان البكالوريا لعام 2023 في الجزائر على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. كما يتم نشر قوائم النقاط في المدارس الثانوية على مستوى جميع ولايات البلاد في نفس اليوم.

مئات الآلاف من طلبة الجزائر يبحثون حاليًا عن رابط استخراج نتائج امتحان البكالوريا لعام 2023 في الجزائر، بعد إكمال جميع طلاب وطالبات الامتحانات النهائية لشهادة البكالوريا الجزائرية في وقت سابق، تزداد الأخبار حول بدء وزارة التربية الوطنية الجزائرية العمل على تفعيل رابط التحقق المباشر لنتائج البكالوريا الجزائرية اليوم الاثنين الموافق 17/7/2023، ولذا، نقدم لكم الآن عبر موقعكم ثقفني نيوز خطوات الوصول إلى تلك النتائج عبر الإنترنت.

رابط استخراج نتائج البكالوريا 2023 بالجزائر

أعلن وزير التربية الوطنية في الجزائر أن نتائج البكالوريا لعام 2023 ستُعلن بشكل رسمي في منتصف يوليو الحالي عبر الإنترنت، سيتم استخدام موقع الديوان الوطني للاطلاع على النتائج والتحقق منها عبر الإنترنت بعد الانتهاء من عمليات التصحيح وتسجيل الدرجات، من المقرر أن تتوفر الأخبار الرسمية في السابع عشر من يوليو 2023، حيث من المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن نتائج امتحان البكالوريا في الرابعة بعد الظهر وفقًا لتوقيت العاصمة الجزائرية، وبالتالي، يتزايد الاهتمام في الوقت الحالي بالبحث عن النتائج عبر موقع الديوان الوطني باستخدام رقم التسجيل، وسنقدم لكم المزيد من المعلومات في الفقرة التالية من هذه المقالة.

استعلام عن نتائج البكالوريا 2023 بالجزائر

يمكنكم الاطلاع على نتائج امتحان البكالوريا في جميع ولايات الجزائر عبر موقع الديوان الوطني الإلكتروني بالطريقة التالية:

فى بداية الامر ابدا بالولوج على موقع الديوان الوطني الرسمي الذي يتبع إلى وزارة التربية الوطنية الجزائرية

ابدء فى اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج شهادة الباك من الصفحة الرئيسية

ابدء فى تدوين وتسجيل رقم التسجيل الخاص بك فى الخانة المخصصة لها

سجل اسمك الرباعي فى الخانة المخصصة لها

سجل رقم السري فى الخانة المخصصة لها

سجل الرمز المرئي فى الخانة المخصصة لها

انقر فى نهاية الامر على ايقونة استعلام على ان تكون فى نهاية الامر النتائج بنجاح معلنة امامكم

ستُعلَن نتائج امتحانات الباكالوريا في الجزائر للعام 2023 في غضون دقائق على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات التابع لوزارة التربية الوطنية في الجزائر، وستكون النتائج المتاحة مجانًا على الموقع باستخدام رقم التسجيل وكلمة المرور الخاصة بالطالب. إليك خطوات الحصول على نتائج الباكالوريا 2023 في الجزائر لجميع الطلاب المسجلين في الشعب العلمية في جميع أنحاء البلاد.