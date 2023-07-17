‘‘ ظهرت الآن ‘‘ رابط نتائج البكالوريا 2023 في الجزائر عبر موقع وزارة التربية الوطنية والديوان الوطني bac.onec.dz

رابط نتائج البكالوريا 2023 في الجزائر عبر موقع وزارة التربية الوطنية والديوان الوطني، وأعلن وزير التعليم في الجزائر، الدكتور عبد الحكيم بلعابد، في مؤتمر صحفي حاليًا عن إعلان نتائج شهادة البكالوريا لعام 2023، وذلك بنجاح نسبته 50.6٪، قدم سيادته الآن مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نسبة نجاح الطلاب في امتحان البكالوريا هذا العام، حيث أكد أنها نفس النسبة التي كانت موجودة قبل فترة الجائحة، وهي 10/20.

كشف نتائج بكالوريا الجزائر 2023

وفقًا لنتائج البكالوريا لعام 2023 في الجزائر، أعلن وزير التربية الجزائري عبد الحكيم بلعابد أن عدد الطلاب المترشحين المتفوقين والذين حصلوا على معدل ممتاز (18 وأعلى من 20) بلغ 1415 طالبًا. ومن جانب آخر، حصل عدد الطلاب الناجحين بتقدير جيد جدًا (16 إلى 17.99) على معدل بلغ 16671 طالبًا، وتم الإعلان عن نسبة النجاح في جميع التخصصات.

التسيير والاقتصاد 34.39%

الرياضيات 79.22%

شعبة تقني رياضي هندسة ميكانيكية 58.43%

الإدآب وفلسفة 33.5%

العلوم تجريبية 60.85%

اللغات الأجنبية 53.40%

شعبة تقني رياضي هندسة كهربائية 60.20 %

أسماء أوائل شهادة البكالوريا 2023

وكشف وزير التربية الوطنية عن أسماء المتفوقين الأوائل في شهادة البكالوريا 2023، وهم كالاتي.

قداش محمد الأحمين الذي حصل على معدل 19.5، شعبة علوم تجريبية، من مدرسة بثانوية العقيد علي تونسي بغليزان دعاشي أسامة بمعدل 19.32، شعبة علوم تجريبية، من مدرسة بثانوية محمد شريف أمقران، بتيزي نبشار بولاية سطيف التلميذة هلال ايمان فاطمة الزهراء بمعدل 19.32،شعبة علوم تجريبية، من مدرسة ثانوية عبد المومن ولاية سعيدة.

استخراج نتائج البكالوريا 2023 الديوان الوطني

الخطوة الاولي قم بزيارة موقع نتائج شهادة البكالوريا 2023 الجزائر

الخطوة الثانية اختر الشعبة الخاصة بك والمرحلة الدراسية.

تاكد من ادخال رقم التسجيل

اضغط على كلمة بحث

وتظهر لك نتيجة امتحان شهادة البكالوريا في كل المواد المقررة.

رابط نتائج البكالوريا عبر فضاء الاولياء

كما يتاح أيضًا الاطلاع على نتائج امتحان البكالوريا في الجزائر والحصول عليها من خلال موقع فضاء الأولياء، أو عن طريق خدمة الرسائل النصية، بعد أن سادت حالة من القلق بين الأسر والطلاب بسبب معرفة النتائج في أقرب وقت لذلك، قدمت الوزارة بعض الوسائل للحصول على النتيجة، لتجنب إرباك الموقع الإلكتروني أثناء ظهور النتائج، وعلى هذا النحو يمكن الحصول على النتيجة عبر وسائل متعددة.

نرغب في الإعلان عن صدور نتائج البكالوريا لطلابنا الأعزاء في الجزائر، لدورة جوان لعام 2023. إن هذه الفترة حاسمة في حياة الطلاب، حيث ينتظرون هذه النتائج بشغف لأنها ستحدد مستقبلهم الأكاديمي. لهذا السبب، فإن وزارة التربية الوطنية تقدم هذا الإعلان الرسمي على موقعها الإلكتروني لضمان الوصول السريع والموثوق لنتائج البكالوريا.

إعلان نتائج البكالوريا 2023 في الجزائر

بعد طول انتظار وجهود جادة، سُرِّنا أن نُعلِنَ أنّ نتائج امتحان البكالوريا في الجزائر للدورة الحالية لشهر جوان من العام ٢٠٢٣ أصبحت الآن متاحة على موقع وزارة التربية الوطنية. يستطيع الطلاب الآن الاطلاع على نتائجهم النهائية واستفسار عن درجاتهم بكل سهولة ويسر.