نتائج البكالوريا 2023 الجزائر كشف نقاط بكالوريا حسب الشعب

BAC.ONEC.DZ نتائج البكالوريا 2023 الجزائر كشف نقاط بكالوريا حسب الشعب

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نتائج البكالوريا 2023 الجزائر كشف نقاط بكالوريا حسب الشعب

BAC.ONEC.DZ نتائج البكالوريا 2023 الجزائر كشف نقاط بكالوريا حسب الشعب،أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن موعد إعلان نتائج البكالوريا لدورة جوان لعام 2023 في بيان رسمي عبر موقعها الرسمي على تويتر. وأوضحت الوزارة أن السيد وزير التربية الوطنية سيعقد مؤتمرًا صحفيًا في مقر الوزارة بالمرادية، لشرح تفاصيل النتيجة بما في ذلك نسبة النجاح في كل شعبة وإعلان أسماء الطلاب والطالبات الأوائل في كل شعبة.

وحددت الوزارة يوم الإثنين 17 جويلية الساعة الرابعة مساءً كموعد لإعلان النتائج. ومن الممكن بعد انتهاء المؤتمر الصحفي الدخول عبر الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات أو موقع فضاء الأولياء، أو عبر إرسال رسالة نصية على الرقم *567# وإدخال البيانات المطلوبة للاستعلام.

BAC.ONEC.DZ نتائج البكالوريا 2023 الجزائر كشف نقاط بكالوريا حسب الشعب ويمكن للمترشحين المتمدرسين الاستعلام عن نتائجهم عبر المواقع المذكورة والرسائل النصية، في حين يمكن للمترشحين الأحرار الاستعلام فقط عبر المواقع المذكورة والرسائل النصية.

نتائج البكالوريا 2023 الجزائر كشف نقاط بكالوريا حسب الشعب

يمكن للمترشحين المتمدرسين الاستعلام عن نتائجهم عبر المواقع المذكورة والرسائل النصية، في حين يمكن للمترشحين الأحرار الاستعلام فقط عبر المواقع المذكورة والرسائل النصية.

وينبغي على الطلاب وأولياء الأمور اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن النتائج:

أولًا، الدخول إلى الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات أو موقع فضاء الأولياء.

ثانيًا، إدخال رقم التسجيل الخاص بالطالب أو الطالبة.

ثالثًا، الضغط على زر "البحث" للحصول على نتيجة الطالب أو الطالبة.

ويجب الاعتماد فقط على المصادر الرسمية للاستعلام عن نتائج البكالوريا وتفاصيلها، وعدم الاعتماد على أي مصادر غير موثوقة.

رابط نتائج البكالوريا 2023 الجزائر

يمكن الاستعلام عن نتائج الباكالوريا إلكترونيًا من خلال ثلاث وسائل مختلفة، ونقدمها لكم لتوفير المزيد من الخيارات للطلاب الذين يبلغ عددهم أكثر من 700000 طالب وطالبة، والذين سيتسببون في ضغط كبير على المواقع والوسائل المختلفة للاستعلام عن النتائج، وتتمثل هذه الوسائل في:

الوسيلة الأولى: الاستعلام عن طريق الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، حيث يمكن للطلاب إدخال رقم التسجيل الخاص بهم للاطلاع على نتائجهم.

الوسيلة الثانية: الاستعلام عن طريق موقع فضاء الأولياء الذي يوفر للآباء والأمهات الإمكانية للاطلاع على نتائج أبنائهم عن طريق إدخال رقم التسجيل الخاص بهم.

الوسيلة الثالثة: الاستعلام عن طريق الرسائل النصية القصيرة، حيث يمكن للطلاب إرسال رسالة نصية إلى الرقم المخصص للاستعلام عن النتائج والذي يتم الإعلان عنه من قبل الوزارة، ثم إدخال رقم التسجيل الخاص بهم.

موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

  1. الدخول على رابط bac.onec.dz.
  2. سجل البيانات المطلوبة وهي رقم التسجيل والرقم السري للطالب.
  3. سوف يتم طرح سؤال عشوائي من قبل الموقع عليك بالإجابة عنه للسماح لك بالاستعلام.
  4. أضغط على زر استظهار النتيجة.

موقع نتائج الباك الجزائر 2023 دورة جوان

يمكن معرفة النتيجة من خلال إرسال رسالة نصية، تحتوي على الرقم السري للطالب ورقم التسجيل، عبر *567# على كافة الشبكات العاملة في دولة الجزائر “موبيلس/جيزي/ أوريدو” وفيما يلي شرح للخطوات.

  1. أضغط على إجراء أتصال أو مكالمة.
  2. سجل الكود المطلوب للإستعلام عن نتائج البكالوريا 2023 الجزائرية *567#.
  3. حدد اللغة التي ترغب في الإستعلام بها “العربية/ الفرنسية/ الانجليزية”.
  4. سجل البيانات المطلوبة عن الطالب.
  5. أضغط علة envoye لتحصل على تفاصيل النتيجة فورًا مع التمنيات بالنجاح والتفوق.
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