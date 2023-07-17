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جهاز تنمية 6 أكتوبر يطلق مسابقة لتغيير "لوجو" اسم المدينة وإنشاء جدارية للتنمية المستدامة

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

أطلق جهاز مدينة 6 أكتوبر برئاسة المهندس عادل النجار، اليوم الإثنين، مسابقة أمام  شباب الجامعات بالمدينة لتصميم لوجو جديد لاسم المدينة وكذلك إنشاء جدارية للتعريف بأهداف التنمية المستدامة بالمدينة.

وقالت دكتورة إيمان عاطف، مسئول الوعي المجتمعي والتطوير والمؤسسي بجهاز المدينة، إن الجهاز نظم اليوم جلسة مشاركة الشباب في مشروع خطة عمل تحويل مدينة 6 اكتوبر إلى مدينة خضراء.

وأوضحت أن الجهاز تلقى دراسة من البنك الأوروبي لإعادة الاعمار لتحويل مدينة 6 اكتوبر لمدينة خضراء من خلال القطاعات الحيوية الأساسية ممثلة في وسائل النقل والطاقة والمياه والمخلفات والمباني.

وأكدت أنه لضمان حدوث وعي مجتمعي بالتطوير والمشروعات التي سيتم تنفيذها في إطار هدف التحول إلى مدينة خضراء، فقد تم تنظيم جلسة المشاركة لشباب الجامعات من أجل توعيتهم وإشراكهم في المشروع، لافتة إلى أنه تم إطلاق مسابقة أمام هؤلاء الشباب لتصميم "لوجو" جديد لاسم المدينة وجدارية تشرح أهداف التنمية المستدامة.

وذكرت أن الجلسة شارك فيها نحو 100 شاب من 5 جامعات موجودة بمدينة 6 أكتوبر.

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