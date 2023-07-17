جني الشامي تتألق في فوز منتخب مصر على الصين ببطولة كأس العالم للسلة

حقق منتخب مصر تحت 19 سنة آنسات لكرة السلة فوزه الأول فى بطولة كأس العالم على حساب الصين بنتيحة 60/56، وتحويل مسار المباراة من التأخر إلى الفوز بعد ريمونتادا قوية.



ورغم انتهاء الشوط الأول من المباراة بتأخر منتخب مصر بنتيجة 44-20، إلا أنه نجح في العودة بالنتيجة خلال الشوط الثاني، ليُنهي اللقاء لصالحه بنتيجة 60-56.



بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 3 نقاط من مباراتين، بعد الخسارة أمام التشيك، والفوز على الصين، ليتصدر المجموعة الرابعة في كأس العالم.



وقدمت جنى الشامي لاعبة منتخب مصر مباراة جيدة أمام الصين وظهرت بمستوى مميز مع زميلاتها بالمنتخب المصري في تحقيق الفوز لانسات الفراعنة تحت ١٩ عاما.



ويخوض منتخب مصر مباراته الثالثة والأخيرة في دور المجموعات بكأس العالم الثلاثاء المقبل عندما يواجه نظيره الكندي في الواحدة إلا ربع ظهرًا بتوقيت القاهرة.

