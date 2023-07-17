مستشار وزير الزراعة يتابع أداء أصول الوزارة في البحيرة

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

تفقد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، والدكتور خالد السلاموني رئيس قطاع الإنتاج، مزرعتي البوصيلي، وأدفينا بمركزي رشيد وادكو بمحافظة البحيرة، حيث تبلغ إجمالي مساحة مزرعة البصيلي نحو 255 فدانا، فضلا عن المعمل المركزي للمناخ والبالغ مساحته 100 فدان، كما تبلغ مساحة مزرعة أدفينا نحو 400 فدان.

وأكد صالح توجيهات وتكليفات وزير الزراعة باستمرار تلك الجولات والوقوف على الطبيعة على أداء الجهات التابعة للوزارة والتأكد على قيامها بأداء أعمالها بانتظام والالتزام في العمل والتأكد من استغلالها بشكل اقتصادي لتحقيق عائد مادي يتناسب مع مقوماتها وإمكانياتها، مشيرا إلى أن تلك الجولات مستمرة في جميع المواقع علي مستوي الجمهورية للوصول إلي الاستغلال الأمثل للاصول وتحقيق العائد المادي العادل.

 

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