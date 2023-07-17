محمد حسن الوكيل يكتب: ازدواجية معايير القيم



تعني ازدواجية المعايير في مجموعة القيم الإنسانية وجود معايير مزدوجة لتقييم السلوك والأفعال الإنسانية، حيث يمكن أن تكون هناك معايير مختلفة تستخدم لتقييم نفس السلوك أو الأفعال بناءا على العرق أو الجنس أو الدين أو الطبقة الاجتماعية أو الثقافة.

يؤدي وجود ازدواجية المعايير في مجموعة القيم الإنسانية إلى تفاقم العدم المساواة والظلم والتمييز في المجتمع. فعندما يتم تقييم الأفعال والسلوك بمعايير مختلفة بناءً على العرق أو الجنس أو الدين أو الطبقة الاجتماعية أو الثقافة، فإن ذلك يؤدي إلى تفاقم العدم المساواة والظلم والتمييز بين الأفراد والمجموعات.

علاوة على ذلك، تؤدي ازدواجية المعايير في مجموعة القيم الإنسانية إلى تفكك المجتمع وتقسيمه إلى مجموعات متناحرة. فالتمييز وعدم المساواة يؤدي إلى زيادة التوترات والصراعات بين المجموعات المختلفة، وبالتالي تفكك المجتمع وتقسيمه إلى مجموعات متناحرة.

بشكل عام، يمكن القول إن ازدواجية المعايير في مجموعة القيم الإنسانية تؤدي إلى تفاقم العدم المساواة والظلم والتمييز في المجتمع، وتفككه وتقسيمه إلى مجموعات متناحرة، وبالتالي يجب العمل على تحقيق المساواة والعدالة في تقييم الأفعال والسلوك بمعايير واحدة وموحدة لجميع الأفراد والمجموعات في المجتمع.

يمكن أن يؤدي العدم المساواة والظلم والتمييز إلى تدهور الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، وذلك لأنه يؤدي إلى تقليل فرص الأفراد والمجموعات الذين يتعرضون للتمييز في الحصول على الفرص والموارد والخدمات التي تمكنهم من تحقيق أهدافهم وتطوير مستواهم الاجتماعي والاقتصادي.

علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي العدم المساواة والظلم والتمييز إلى زيادة مستوى الجريمة والعنف في المجتمع، وذلك لأن الأفراد الذين يتعرضون للتمييز يشعرون بالغضب والاستياء والإحباط، مما يزيد من احتمالية ممارسة الجريمة والعنف.

لتجاوز ازدواجية المعايير في مجموعة القيم الإنسانية، يجب العمل على تعزيز مفهوم المساواة والعدالة والاحترام المتبادل بين جميع أفراد المجتمع، وتوفير فرص متساوية للجميع دون تمييز، كما يجب العمل على توعية المجتمع بأهمية تجاوز العنصرية والتمييز والعمل على تعزيز الوعي بأهمية الاحترام والتسامح والتعايش السلمي بين جميع أفراد المجتمع.