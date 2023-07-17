أسعار النفط تتراجع عند الإغلاق بفعل مخاوف الطلب عقب بيانات صينية ضعيفة

الاقتصاد
بوابة الفجر

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1.5 بالمئة عند الإغلاق يوم الاثنين بعد أن أثار نمو أضعف من المتوقع للاقتصاد الصيني الشكوك إزاء قوة الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

نما الناتج المحلي الإجمالي للصين 6.3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني، مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 7.3 بالمئة، إذ فقد التعافي بعد الجائحة قوته الدافعة.

وأغلق خام برنت منخفضا 1.37 دولار أو 1.7 بالمئة عند 78.50 دولار للبرميل. وتراجع أيضا خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.27 دولار أو 1.7 بالمئة إلى 74.15 دولار.

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