المركزي اللبناني يعتزم إلغاء منصة صيرفة تدريجيا

قال سالم شاهين، أحد نواب حاكم مصرف لبنان، لرويترز يوم الاثنين إن البنك المركزي سيوقف عمل منصة الصرف المثيرة للجدل المعروفة باسم صيرفة بعد انتهاء فترة عمل الحاكم رياض سلامة التي استمرت 30 عاما في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأضاف شاهين أن قيادة المصرف تجري محادثات مع صانعي السياسات في الحكومة والبرلمان، وكذلك مع صندوق النقد الدولي، بشأن الحاجة إلى الابتعاد عن هذه المنصة نظرا لافتقارها إلى الشفافية والحوكمة.

وقال "الأمر يتعلق بالطريقة التي سيتم بها الإلغاء التدريجي لصيرفة".