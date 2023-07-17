مشاهدة مباراة النصر وسيلتا فيغو بث مباشر يلا شوت اليوم الشوط الثاني الودية

بث مباشر مباراة النصر وسيلتا فيجو الإسباني الودية اليوم.. سيلتقي فريق كرة القدم الأول لنادي النصر السعودي بفريق سيلتا فيجو الإسباني، هذا المساء الاثنين، في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

مشاهدة مباراة النصر وسيلتا فيجو الإسباني الودية بث مباشر

تأتي المواجهة كجزء من سلسلة المباريات الودية التي يخوضها الفريق السعودي أثناء إقامته في معسكره في البرتغال. حيث لعب نادي النصر، الذي يقوده اللاعب البرتغالي النجم كريستيانو رونالدو، مباراتين في بداية المعسكر أمام كل من نادي ألفيرسا وفاز دون استقبال أي أهداف، وخاض المباراة الودية الثانية مع فريق فارنزي وفاز بخمسة أهداف مقابل هدف.

نجح نادي النصر السعودي في ضم مهاجم فريق إنتر ميلان الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

بث مباشر مباراة النصر السعودي وسيلتا فيجو الودية

تُقدم موقع "بوابة الفجر" خدمة خاصة لجمهورها، تتمثل في عرض مباراة فريق النصر السعودي وفريق سيلتا فيجو مباشرة، والتي تأتي ضمن برنامج الاستعدادات للفريقين قبل بداية الموسم الجديد. من المتوقع أن تقام المباراة مساء اليوم، الإثنين 17 يوليو 2023، وتبدأ في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

حقق النصر النجاح في الفوز بأول مباراتين ودّيتين استعدادًا للموسم الجديد في دوري روشن السعودي. بدأت الرحلة بمباراة ألفيركا والتي انتهت بفوز النصر بنتيجة هدفين مقابل لا شيء. ثم تلا ذلك الفوز بـ 5 أهداف مقابل هدف واحد على فارينزي.

وأعد العالمي للمباراة بروح معنوية مرتفعة وثقة كبيرة، حيث يتطلع لتحقيق الفوز اليوم من أجل استمرار سلسلة الانتصارات ورفع معنويات اللاعبين للفترة المقبلة والتأكد من استعدادهم.

في سياق مماثل، سيكون هذا اللقاء الودي الأول بالنسبة لفريق سيلتا فيغو استعدادًا للموسم الجديد في الدوري الإسباني، حيث يسعى لتقديم أفضل أداء له.

وشارك الفريق الإسباني في المباراة الهامة التحضيرية للموسم الجديد بتركيز وروح عالية. يأمل الفريق أن يظهر بشكل لافت للنظر يليق بهم، ويرغب في تحقيق الفوز.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر وسيلتا فيغو الودية؟

مباراة النصر وسيلتا فيغو الودية منقولة مجانًا عبر قناة SSC1 SD بالتقنية العادية، وذلك فقط داخل السعودية.

إذا كنت تريد متابعة المباراة بتقنية HD أو كنت خارج السعودية، سيتعين عليك الاشتراك لمتابعة قناة SSC1 HD.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر وسيلتا فيغو الودية؟

يمكنك متابعة مباراة النصر وسيلتا فيغو الودية مجانًا من داخل السعودية بتقنية SD عبر تطبيق "شاهد".

ولمتابعة المباراة بالتقنية فائقة الجودة، ينبغي الاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة "شاهد VIP".

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر وسيلتا فيغو الودية؟

قناة SSC HD 1، الناقلة لمباراة النصر وسيلتا فيغو الودية، مُتاحة على القمر الصناعي عرب سات فقط، وتجدها من خلال التردد التالي:

تردد قناة SSC 1

التردد : 12380

: 12380 الاستقطاب : أفقي

: أفقي الترميز : 27500

: 27500 التصحيح: 3/4

متى موعد مباراة النصر وسيلتا فيغو الودية؟

موعد مباراة النصر وسيلتا فيغو الودية هو يوم الإثنين 17 يوليو 2023، وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.