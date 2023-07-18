حماقة الحب

أنا مشكلتي اني كنت بحب جوزي جدا حب فظيع ولسنين مش فاكرة عددها انا وعيت على حبه ومن سنة حصلت مشكلة كبيرة بيني وبين اهله وحصلت اوضاع مكنتش قادرة استحملها فا نسحبت بهدوء ودون أي مشاكل عشان مجرحش حد وكانت النتيجة ان اهله سابو بيتي ومشيوا في حتة تانية وهما قادرين على دة عادي لكن اللى قاهرني إنه خذلنى وماراعاش انى كنت بدور على حقوقي وحقي انى اعيش في بيتى براحتي وانى كنت متقبله وضع معين لكن الوضع دة زاد أو ي فا مقدرتش اتحمل لاقيت منه خزلان وتخوين وقبل كلام عليا مكنتش اصدق ابدا إنه يصدقه فجأة حسيت اننا اتنين واتنين اغراب بعد ما كنت فاكرة اننا واحد عدت سنة ولحد دلوقتي جرحي منه مش عارف يتلم مش عارفة ارجع اثق فيه ولا احبه نزل من نظري جدا هل طبيعي إنه ياخد صف اهله حتى لو ظلموني؟ هل طبيعي يظن فيا حاجات وحشة برغم انى كنت عايشة عشانه وبس؟ هو كويس معايا وعادي انا اللى مش عارفة ارجع مش هقول زي الأول حتى مش عارفة ارجع عادي بمثل عليه الحب والاهتمام بس فعليا من جوايا لا بيوحشني ولا بقيت احب اتكلم معاه بل بالعكس كل اما اشوفه قدامي بفتكر خيبتي التقيلة وقد ايه كنت ساذجة وانى اديته قيمة هو ما يستحقهاش لكن برضه السكة دى هتخرب بيتي ودة انا مش عايزاه عشان ولادي ولإنه بالنهاية مش وحش وفي نفس الوقت انا مجروحة ومش عارفة اثق فيه تانى انا بقيت اخاف اثق في اي حد بسببه كل اما افتكر الموضوع دة واللى عمله وقت المشكلة وقد ايه حسسنى انى مسواش عنده حاجة ابقى عايزة اخد حقي منه بأي شكل وجايز احساسي الجاف دة نحيته نوع من أنواع العقاب اللى بصبر بيها نفسي وقال كدة يعنى باخد حقي وبدافع عن مشاعري اللى راحت هدر معاه اعمل ايه انا مش عارفة حل.

فضفضة

محررة الصفحة.. نيفين حجازي

صباح الخير صديقتي الحبيبة

اولا بعتذر عن التاخير عن الرد..

انا حاسة وفاهمة مشاعرك ممكن تكون ازاي دلوقتي.. لكن الحقيقة ضروري اقولك انك المشارك في جزء كبير من المشاعر والنتايج اللي انتي بتعيشيها.. مش حابة اتقل عليكي لكن واجبي ارد عليكي بصراحة.

لانك انتي شريك في عذابك ؟! لانك من الأول اديتي دون رقيب على العطاء وآثاره الجانبية وبالرغم من ان العطاء المفروض يتقابل بالحسنى الا ان الموضوع دة مش بيحصل مع كل الناس للاسف بسبب وجود شيء من الانانية بشكل عام.. أو لوجود عدم تقدير للنوع دة من المشاعر اللي بتقدميها ولا تقدير كافي حتى للتضحيات. أو قبول اوضاع غير مرضية علشان خاطر شريك حياتك.. دي الحقيقة.. الاحساس بالاحسان والتعاملات الانيقة نسبي جدا من انسان لآخر.. دة غير ان التعاملات الحميدة احيان مع الوقت الطرف التاني بيحس إنه ا حق مكتسب خلاص.. يعني اليوم اللي مش هتقدمي فيه تضحية أو تعملي موقف راقي أو تقولي كلمة حلوة يبقى انتي اللي عندك الغلط.. شيء مؤسف.. لكن دة كله بيحصل عادي جدا في كل انواع العلاقات

واكترهم الزواج.. بالنسبة للحل.. اولا ضروري واجبة خلاص انك تبدأي تتراجعي كذا خطوة للخلف.. بمعنى.. كل اللي كنتي بتعمليه نقصي منه شوية بخلاف انك لازم تتكلمي مع جوزك بهدوء في الأول عن عدم رضاكي ولا قبولك للوضع الحالي واحكيله كل ملاحظاتك وضيقك من بعض المواقف مع مراعاة إنه هيبقى متحيز لاسرته.. من الاخر لو انتي حابة تحافظي على كيان بيتك هيبقى ضروري تغيري سياسة تعاملاتك كلها مش للاسوأ طبعا لكن تغيريها بشيء من الحرص والحساب من فكرة العطاء دون مقابل أو جزاء.. بالاضافة إلى اعادة تنظيم علاقتك باسرته خلي يكون في مسافة على قد ماتقدري بحيث يكون في شوية خصوصية في حياتك وبلاش تدخلي خالص بين جوزك وبين اسرته لإنه هيبقى حساس جدا لو قلتي اي كلمة حتى لو صح.. كل المطلوب منك الحياد ووضع مسافات طبيعية بينك وبين اي مخلوق.. المسافات بتحد كتير من المشاكل، بالنسبة لجوزك انتي اكتر واحدة تعرفي ازاي تستميليه تجاهك وتجاه الاولاد بطريقة لطيفة وبلاش تخليه يحس انك بتعاقبيه أو واخدة منه موقف عداءي لان الموضوع هيقلب عليكي في الحالة دي.. الوسطية في ادارة اي ازمة مطلوب.. صحيح هو فيه شوية ضغط عصبي لكن النتايج هتكون افضل باذن الله.. وماتنسيش انك انتي اللي خليتي نفسك حق مكتسب من الأول دة معناه ان فيه فاتورة لازم هيندع ثمنها وجع وحيرة والم.. بتمنى من ربنا اني اكون نفعتك بنصيحتي وابعتيلي في اي وقت تطمنيني عليكي.. تحياتي.. نيفين حجازي

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