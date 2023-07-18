الأكبر منذ 12 عامًا.. مقتل 41 شخصًا بسبب الفيضانات في كوريا الجنوبية

قال المقر المركزي لتدابير مكافحة الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية، إن حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت البلاد، ارتفعت بمقدار ضحية واحدة عن أمس، إلى 41 قتيلا بينما لا يزال 9 أشخاص في عداد المفقودين حتى الآن.

وتم انتشال اليوم الثلاثاء، جثة أخيرة من طريق تحت الأرض كان مغمورا بالمياه في مدينة تشونغ جو بإقليم تشونغ تشيونغ الشمالي مساء أمس، لتنتهي بذلك عمليات البحث عن المفقودين.

وظل 9 أشخاص في عداد المفقودين من بينهم 8 أشخاص في بلدة يي تشيون بإقليم كيونغ سانغ الشمالي، وشخص واحد في مدينة بوسان.

ويعد عدد القتلى أو المفقودين الذي بلغ 50 شخصا، الأكبر منذ عام 2011، عندما سجل عدد القتلى أو المفقودين 78 شخصا.

وأخلى 12 ألفا و709 أشخاص من 8005 أسر بشكل مؤقت منازلهم في جميع أنحاء البلاد بسبب الإضرار الناجمة من الأمطار، من بينهم 5 ألاف و672 شخصا من 3771 أسرة لم يعودوا بعد إلى منازلهم.

وغمرت الأمطار الغزيرة 274 منزلا، ودمرت 46 منزلا، كما أتلفت 26 ألفا و933.5 هكتار من المحاصيل و180.6 هكتار من الأراضي الزراعية، وتسببت في نفوق ما مجموعه 579 ألف رأس من الماشية.