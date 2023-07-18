ads

إصابة 3 مراهقين جراء إطلاق نار في نيويورك

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعلنت الشرطة في مدينة نيويورك الأمريكية، فجر اليوم الثلاثاء، عن إصابة 3 شبان مراهقين أمريكيين جراء إطلاق نار وقع في تايمز سكوير.

وأوضحت إدارة شرطة، أن الضحايا الثلاثة تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما، وأصيبوا برصاص عندما فتح أحد المشتبه بهم النار في شارع سيفينث أفينيو بين الشارعين الغربيين 41 و42 في الساعة 11:50 مساءً، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.

وأصيب الصبيان البالغان من العمر 15 عامًا و16 عامًا في ساقهما، ونقلتهما الشرطة إلى مستشفى بلفيو، أما الضحية الثالثة، 17 عاما، انتقل بوسائل خاصة إلى مستشفى هارلم مصابا بطلق ناري في ذراعه، وحالتهم جميعا مستقرة.

وأشارت الشرطة إلى أنه تم إطلاق النار على المراهقين بعد أن فتح أحد المشتبه بهم النار.

وقالت السلطات إن المسلح فر سيرا على الأقدام في شارع ويست 41 ستريت، مؤكدة أن التحقيق في الحادث لا يزال جاريا.

وذكرت مصادر أن المراهقين كانوا ضمن مجموعة أكبر من الأشخاص الذين دخلوا في جدال مع المشتبه به الذي أخرج مسدسا وأطلق النار على المجموعة في المنطقة السياحية المزدحمة.

نيويورك الشرطة إطلاق شبان إطلاق نار التحقيق شرطة نيويورك نيويورك بوست اطلاق النار مراهقين ادارة شرطة نيويورك إطلاق نار في نيويورك تايمز سكوير
Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

أطـلع الآن علي رابط استخراج نتائج البكالوريا 2023 بالجزائر دورة جوان bac.onec.dz عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات

“كشف النقاط” رابط نتائج البكالوريا 2023 bac onec dz الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

لــينك ظهور الآن نتائج شهادة البكالوريا 2023 في الجزائر وزارة التربية الوطنية الجزائرية نتائج الباك bac.onec.dz.. مع أسماء الاوائل

متاٌح ظـهـرت الآن: نتائج امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2023 في الجزائر اليوم الإثنين 17 يوليو

رسميا: رابط نتائج البكالوريا 2023 سوريا الدورة الاولى حسب الاسم ورقم الاكتتاب moed.gov.sy في عموم المحافظات

عاجل.. رحيل نجم الأهلي رسميا إلى هذا النادي

ظهرت رسميا: رابط نتائج البكالوريا سوريا 2023 علمي وأدبي برقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية

ظهرت الآن: نتائج البكالوريا سوريا 2023 بالاسم ورقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية السورية Moed.Gov.Sy