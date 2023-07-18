إصابة 3 مراهقين جراء إطلاق نار في نيويورك

أعلنت الشرطة في مدينة نيويورك الأمريكية، فجر اليوم الثلاثاء، عن إصابة 3 شبان مراهقين أمريكيين جراء إطلاق نار وقع في تايمز سكوير.

وأوضحت إدارة شرطة، أن الضحايا الثلاثة تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما، وأصيبوا برصاص عندما فتح أحد المشتبه بهم النار في شارع سيفينث أفينيو بين الشارعين الغربيين 41 و42 في الساعة 11:50 مساءً، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.

وأصيب الصبيان البالغان من العمر 15 عامًا و16 عامًا في ساقهما، ونقلتهما الشرطة إلى مستشفى بلفيو، أما الضحية الثالثة، 17 عاما، انتقل بوسائل خاصة إلى مستشفى هارلم مصابا بطلق ناري في ذراعه، وحالتهم جميعا مستقرة.

وأشارت الشرطة إلى أنه تم إطلاق النار على المراهقين بعد أن فتح أحد المشتبه بهم النار.

وقالت السلطات إن المسلح فر سيرا على الأقدام في شارع ويست 41 ستريت، مؤكدة أن التحقيق في الحادث لا يزال جاريا.

وذكرت مصادر أن المراهقين كانوا ضمن مجموعة أكبر من الأشخاص الذين دخلوا في جدال مع المشتبه به الذي أخرج مسدسا وأطلق النار على المجموعة في المنطقة السياحية المزدحمة.