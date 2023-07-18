كوردستان وأذربيجان يتفقان على فتح قنصلية اذرببجانية في اربيل وتسيير رحلات جوية بين الطرفين


اتفق رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، 
على  أهمية افتتاح قنصلية عامة أذربيجانية بإقليم كوردستان.
جاء ذلك خلال استقبال حافل لبارزاني في باكو  من قبل الرئيس الاذربيجاني علييف اليوم اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023.
وجرى خلال اللقاء الذي تم في القصر الجمهوري الاذربيجاني بحث إجراءات افتتاح القنصلية الاذربيجيانية في المستقبل القريب 
والتي كان قد تقرر افتتاحها في وقت سابق 
والعمل على تعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين الجانبين
كما بحث الجانبان  تعزيز علاقات أذربيجان مع العراق وإقليم كوردستان في المجالات كافة والتعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والسياحة والطاقة وفرص الاستثمار وتشغيل رؤوس أموال الشركات الأذربيجانية في إقليم كوردستان وعموم العراق.
كما بحثت الإجراءات والخطوات الأخيرة لتسيير رحلات جوية مباشرة بين أربيل وباكو وبين باكو وبغداد ومناطق أخرى من العراق وتقديم التسهيلات في منح تأشيرات
بعد ذلك.
وفي اجتماع آخر حضره وفدا الجانبين وشارك فيه السيد القائم بأعمال السفارة العراقية في باكو، بحثت قنوات التواصل وإجراءات متابعة المحاور التي تناولها اجتماع الرئيسين في سبيل توطيد العلاقات، واتخذت القرارات اللازمة بشأنها

Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

أطـلع الآن علي رابط استخراج نتائج البكالوريا 2023 بالجزائر دورة جوان bac.onec.dz عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات

“كشف النقاط” رابط نتائج البكالوريا 2023 bac onec dz الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

لــينك ظهور الآن نتائج شهادة البكالوريا 2023 في الجزائر وزارة التربية الوطنية الجزائرية نتائج الباك bac.onec.dz.. مع أسماء الاوائل

عاجل.. أول رد من الزمالك على إعلان الأهلي التعاقد مع إمام عاشور

رسميا: رابط نتائج البكالوريا 2023 سوريا الدورة الاولى حسب الاسم ورقم الاكتتاب moed.gov.sy في عموم المحافظات

متاٌح ظـهـرت الآن: نتائج امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2023 في الجزائر اليوم الإثنين 17 يوليو

ظهرت رسميا: رابط نتائج البكالوريا سوريا 2023 علمي وأدبي برقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية

من هي اسماء حمزة Asma Hamza الذي يحتفل بها محرك البحث العالمي جوجل