"بعوضة مصرية".. وزير الصحة يكشف التفاصيل الكاملة للمرض الغامض في قنا

علق الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، التفاصيل الكاملة للمرض الغامض الذي انتشر في قنا، مشيرا إلى أنه فيروس ينتقل عبر البعوض، وهو موجود منذ أكثر من مائة عام، وينتشر في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية والمناطق الحارة، معلقا: "مش حاجة جديدة".

بعوضة مصرية

وقال "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن البعوضة التي تنقل هذا المرض معروفة بأنها مصرية ومتوطنة، موضحا أن كل 3 أو 4 سنوات يحدث نفس الأمر وتنتقل العدوى من البعوض للبشر، ومنظمة الصحة العالمية في مارس الماضي قالت إن ما يقارب من 400 مليون عدوى وإصابة بالفيروس تنتقل سنويًا ويسمى "حمى الضنك".

فيروس ليس جديد

وأكمل: "هذا الفيروس ليس جديدًا وحدث في مصر مرات عديدة وفي أماكن معروفة وكان لا بد بعد معرفتنا بالأمر الانتقال على الفور من خلال الطب الوقائي حتى نقف على عينات بيئية من المياه والصرف الصحي والمصابين.

أعراض حمي الضنك

وحول أعراض المرض قال: "أعراضها بسيطة وغير مقلقة ومن الممكن ألا يُصاب البعض بأعراض وهي تتمثل في حمى وصداع وآلام خلف مجهر العين والعضلات والمفاصل وبعض الغثيان، وهذا النموذج الذي نصاب به في مصر وهو النوع الأول من الفيروس".