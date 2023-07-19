عبدالغفار: 9 ملايين مصري تلقوا العلاج خلال مبادرة "100 يوم صحة"

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن حملة 100 مليون صحة تتميز بالوصول لكل قرية ونجع، معقبا: "بنخبط على الأبواب للكشف على المواطنين".

9 ملايين مصري تلقوا العلاج

وقال "عبدالغفار"، خلال مداخلة على هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم، إن هناك 9 ملايين مصرى تلقوا العلاج والكشف من خلال مبادرة 100 يوم صحة، مؤكدا أن المبادرة موجودة في جميع المحافظات.

المبادرة بالمجان

وتابع وزير الصحة والسكام، أن المبادرة تتم بالمجان وتتواجد في القرى والنجوع والأماكن البعيدة عن المستشفيات، مشيرا إلى أن الأقبال شديد جدا من قبل المواطنين.