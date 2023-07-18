البنك المركزي يستعد لإضافة ميزة جديدة لتطبيق "إنستاباي"

قال المهندس إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي للعمليات المصرفية ونظم الدفع، إن البنك المركزي بصدد اطلاق بعض الخدمات الجديدة من خلال تطبيق شبكة المدفوعات اللحظية (InstaPay) انستاباي، خلال الفترة المقبلة منها خدمات سداد الفواتير.

وأضاف نصر، على هامش مشاركته في مؤتمر "سيملس شمال إفريقيا 2023"، الذي استضافته القاهرة تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي المصري والجامعة العربية والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن البنك المركزي بصدد إتاحة عمليات السحب النقدي من خلال ماكينات الصراف الآلي عبر تطبيق إنستاباي واتاحة خدمات الدفع والقبول الإلكتروني من خلال رمز الاستجابة السريع (QR Code).

وأشار إلى أن البنك المركزي المصري، يعمل حاليا على مشروع ترميز بطاقات الدفع الالكترونية على الأجهزة الذكية بالتعاون مع البنوك ومع مقدمي خدمات الدفع عالميا مثل شركة ابل باي للانتهاء مع عمليات الربط الفني المطلوبة لتفعيل خدمات ترميز البطاقات.

من جهته، أصدر البنك المركزي المصري تقرير "منظور التكنولوجيا المالية في مصر للعام 2023"، والذي كشف أن البنك المركزي المصري يعكف حاليا على إعداد المسودة النهائية من القواعد المنظمة لتقديم خدمات الحوسبة السحابية وذلك نتيجة للتطور المتسارع في مجال التكنولوجيا، وزيادة معدلات اعتماد القطاع المصرفي على التكنولوجيا وما تسهم به في تحقيق التحول الرقمي.

وأوضح التقرير أن البنك المركزي المصري يقوم حاليا بإعداد مسودة القواعد الرقابية المنظمة للمصادقة الإلكترونية، التي تعرف المصادقة الإلكترونية بأنها مجموعة من الوسائل التكنولوجية المستخدمة للتحقق من مصدر رسالة ما، والتحقق من هوية أحد المشتركين حال اتصاله بالنظام والتأكد من أن رسالة التحقق من الهوية لم يتم تعديلها أو استبدالها أثناء انتقالها، وتقوم مقام التوقيع بالحضور.

وكشف التقرير عن أن عدد مستخدمي الإنترنت البنكي قد ارتفع إلى 14.4 مليون عميل بنهاية عام 2022 وعدد مستخدمي الخدمات البنكية من خلال الهاتف المحمول ارتفع إلى 13.2 مليون عميل بنهاية ديسمبر الماضي وعدد عملاء تطبيق إنستاباي بلغ 2.16 مليون عميل، بنهاية مارس 2023، فيما بلغ عدد معاملات التطبيق 20.3 مليون عملية، وبلغت قيمة المعاملات 112.7 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بالبطاقات المصرفية، أكد المركزي أنها ارتفعت إلى 57.8 مليون بطاقة بنهاية العام الماضي، في الوقت الذي بلغت فيه عدد المحافظ الإلكترونية 30.4 مليون محفظة، ونقاط البيع 940 ألف نقطة بيع، وعدد رمز الاستجابة السريع 680 ألف نقطة بيع.