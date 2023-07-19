"الآن" نتائج الصف التاسع سوريا 2023 برقم الاكتتاب | نتائج طلاب الصف التاسع سوريا الدورة الأولي

نتائج الصف التاسع سوريا 2023 برقم الاكتتاب

أصبح استخراج نتائج امتحان الصف التاسع في سوريا لعام 2023 والحصول على رابط نتائج شهادة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الاكتتاب موضوعًا للبحث الكبير في الوقت الحالي. يأتي ذلك بعد انتهاء امتحانات الشهادات العامة يوم الاثنين 25 يونيو 2023. اختتمت اليوم امتحانات الشهادات العامة في جميع المحافظات السورية. وفقًا لما صرحت به غرف المتابعة المركزية والفرعية في المحافظات، فإن الأسئلة كانت منسجمة ومتوازنة مع قدرات الطلاب ومستوياتهم، ولم ترد أي شكاوى تخص الامتحانات لدى اللجان المتابعة المركزية. يحرص وزير التربية والتعليم السوري، الدكتور طباع، على متابعة سير العملية التعليمية والتأكد من جاهزية المقار الامتحانية وتوفير راحة للطلاب والطالبات. يؤكد وزير التربية على أهمية تكثيف الجهود خلال عمليات التصحيح لإكمال المهمة على أفضل وجه وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة وإصدار نتائج امتحان الصف التاسع في سوريا بالاسم ورقم الاكتتاب في الموعد المحدد.

أصبحت نتائج امتحانات الصف التاسع في سوريا للعام 2023 موضوع بحث مهم حاليًا، حيث بدأت امتحانات شهادة التعليم الأساسي يوم الخميس الموافق 08/06/2023 بمواد التفقد اليومي والاجتماعيات، وانتهت يوم الأحد 25/06/2023 بعد امتحان مادة اللغة العربية. وبدأت امتحانات شهادة الدراسة الإعدادية الشرعية يوم الثلاثاء 06/06/2023 بأداء الطلاب في مادتي التفقد والتفسير، وانتهت يوم الإثنين 26/06/2023 بامتحان مادة الحديث الشريف. يمكن الاطلاع على نتائج الصف التاسع لعام 2023 بالاسم ورقم الاكتتاب بشكل إلكتروني من خلال موقع وزارة التربية والتعليم السورية. سنتعرف في الفقرة التالية على خطوات استخراج نتائج شهادة التعليم الأساسي بالتفصيل.

استخدام الرابط التالي للحصول على نتائج الامتحان الثانوي العام لعام 2023 في سوريا عن طريق إدخال رقم الاكتتاب واسم الطالب.

سيتم الحصول على نتائج الصف التاسع لعام 2023 عبر الاكتتاب الإلكتروني من خلال موقع وزارة التربية والتعليم السورية باتباع الخطوات التالية:-

يجب في البداية الدخول على رابط وزارة التربية السورية الإلكتروني moed.gov.sy.

الإلكتروني moed.gov.sy. قم بالنقر على رمز "النتائج الامتحانية" في أعلى الصفحة الرئيسية.

نتائج الاختبارات الشرعية للمرحلة الإعدادية في سوريا لعام 2023 متاحة الآن عبر الرقم المخصص للتسجيل.

قم باختيار نتائج التاسع 2023.

يتوجب عليك اختيار بين سنة مدنية حسب الرقم أو شرعية حسب الرقم.

نتائج الصف التاسع عام 2023 سوريا

من فضلك قم بإدخال رقم الاكتتاب واختيار المحافظة التي ينتمي إليها الطالب، ثم اضغط على أيقونة "استظهار النتيجة".

تاريخ إعلان نتائج شهادة التعليم الأساسي دورة عام 2023.

اكتملت اليوم الأحد الموافق 25/6/2023، امتحانات طلاب شهادة التعليم الأساسي، كما انتهت أيضًا امتحانات شهادة الدراسة الإعدادية الشرعية، في دورة 2023، يوم الاثنين الموافق 26/6/2023. وتقوم لجان التصحيح المنتشرة في جميع المحافظات السورية (حلب، حمص، دمشق، حماة، اللاذقية، دير الزور، السويداء، الرقة، الحسكة، ريف دمشق، درعا، إدلب، طرطوس، القنيطرة) بتصحيح أوراق الامتحان للطلاب والطالبات، والعمل على الانتهاء من التصحيح وتسجيل الدرجات وفقًا للجدول الزمني الذي حددته وزارة التربية السورية. ونود أن نوضح أننا هنا في موقع ثقفني نتابع المواقع الرسمية السورية لنقدم لكم آخر التحديثات بشأن نتائج الصف التاسع في سوريا لعام 2023 برقم الاكتتاب.

وزارة التربية السورية

الوزارة المعنية في سوريا تعمل جاهدة لإتمام تصحيح ورقة الامتحان في الوقت المحدد، وبالتالي هناك جهود مكثفة يبذلها المصححون لإتمام عملية تصحيح "مواد الشهادة العامة". يجدر بالذكر أن عمليات التصحيح لم تتوقف طوال أيام العيد والإجازات الرسمية. أشاد وزير التربية الدكتور دارم طباع خلال جولته اليوم في مراكز التصحيح ودائرة الامتحانات في مديرية تربية طرطوس بجهود المعلمين ومتابعتهم لعملهم التعليمي، مؤكدا على أهمية الدقة في تصحيح الأوراق الامتحانية ومنح كل طالب حقه.

متى ستعلن نتائج امتحان شهادة البكالوريا في سوريا والصف التاسع؟ "أرقام وإحصائيات".

يتزايد الاهتمام في جميع محافظات سوريا بنتائج امتحان الباكالوريا لدورة عام 2023 ونتائج الصف التاسع حسب الاسم. قام وزير التربية الدكتور دارم طباع بزيارة مديرية الامتحانات وأشاد بالجهود المبذولة من المصححين والمراجعين لإكمال وإعلان النتائج في الوقت المحدد. يجري استكمال إدخال الأوراق الامتحانية التي تم استلامها من المحافظات والتحقق منها بعد انتهاء عمليات التصحيح. من المتوقع، وفقًا لموقع الوزارة الرسمي، إصدار النتائج قبل 20 يوليو 2023.

وصل إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لشهادة التعليم الأساسي إلى 321494 طالب وطالبة.

تم تسجيل (2718) مركزًا امتحانيًا.

عدد طلاب المدرسة الإعدادية الشرعية يُقدر بـ 7757 طالبًا، وهؤلاء الطلاب موزعون على 94 مركز امتحاني.

وصل عدد طلاب الثانوية العامة في كافة فروعها إلى 229509.

1533389 هو رقم تعريف طلاب الفرع العلمي في الثانوية العامة.

عدد طلاب الفرع الأدبي (76170).

عدد طلاب البكالوريا الشرعية (1437).

أعلنت وزارة التربية السورية اليوم عن نتائج الثانوية العامة في سوريا لعام 2023 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا. وقد ارتفعت نسبة النجاح في جميع الأقسام مقارنة بالعام السابق. وبلغت نسبة النجاح في القسم العلمي 66.33٪، في حين كانت نسبة النجاح في القسم الأدبي 68.68٪. وبلغت نسبة نجاح الثانوية الشرعية 77.40٪. أما فيما يتعلق بالنتائج المهنية، فقد بلغت نسبة النجاح في الثانوية المهنية الصناعية 67.82٪، وارتفعت نسبة نجاح الشهادة الثانوية التجارية إلى 68.37٪ مقارنة بالعام السابق. قدم وزير التربية، الدكتور دارم طباع، التهاني للطلاب والطالبات الناجحين في الثانوية العامة. كما قدم الشكر لجميع العاملين في وزارة التربية والجهات المساندة الأخرى على الجهود المبذولة لإكمال المهمة في أسرع وقت وبأعلى كفاءة.