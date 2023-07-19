رابط نتائج توجيهي 2023 فلسطين بالاسم رسميًا الاستعلام نتيجة الثانوية العامة بالخطوات الآن

رابط نتائج توجيهي 2023 فلسطين بالاسم رسمياً الاستعلام نتيجة الثانوية العامة بالخطوات الآن

تعلن وزارة التربية الفلسطينية عن تاريخ إعلان نتائج التوجيهي 2023 في فلسطين، حيث من المقرر أن يُعلن ذلك ابتداءً من يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2023، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا، عبر موقع نتائج الثانوية العامة 2023 في فلسطين (توجيهي موهي الفلسطينية). هناك طريقة أخرى ومجانية تمكنكم من الحصول على النتائج، وهي خدمة الرسائل النصية القصيرة (SMS) للمستخدمين لشركة أوريدو وشبكة جوال أيضًا.

نتائج الثانوية العامة 2023 فلسطين

تتوفر طريقة سهلة للاستفسار عن نتائج امتحان التوجيهي لعام 2023 في فلسطين، وذلك عبر الموقع الرسمي. يكفي أن تتوفر على رقم التسجيل لتتمكن من الحصول على نتائج الثانوية العامة في فلسطين لعام 2023.

في بادئ ذي بدء اذهب إلى موقع وزارة التربية الفلسطينية ستجد أمامك واجهة الموقع، وسيطلب منك كتابة رقم الجلوس والذي يتكون من ستة أو ثمانية خانات اضغط على زر البحث وستظهر لك النتيجة الخاصة بالطالب المراد الاستعلام عن درجاته.

نتائج التوجيهي 2023 جوال

للحصول على نتائج الثانوية العامة 2023 في فلسطين عبر الجوال، عليك أن تقوم بالدخول إلى لوحة التحكم في هاتفك وتتبع الإرشادات التالية.

يدخل الطالب إلى لوحة مفاتيح هاتفه يختار نتيجة الثانوية العامة فلسطين إذا كان المقيم في منطقة الضفة، عليه أن يرسل الرمز "دبليو"، وإذا كان المقيم في قطاع غزة، عليه أن يرسل الرمز "جي" ثم مسافة. يتم إرسال الرسالة إلى الرقم 37023، وعادةً ما يتألف رقم الجلوس من ستة أرقام، وفي بعض الأحيان قد يكون أقل من ستة أرقام، لذلك يجب إضافة 00 لرقم الجلوس الخاص به قبل إرسال الرسالة.

استعلام عبر شركة أوريدو

يمكن للطلاب الحصول على درجاتهم بوسيلة مختلفة عن موقع نتائج الثانوية العامة 2023 في فلسطين، وذلك من خلال الاستعلام عنها عبر شركة أوريدو باتباع الخطوات التالية:

في حال كنت طالبًا من الضفة الغربية، قم بإرسال الرمز W، ثم فاصلة، ثم الرقم صفر، ثم رقم الجلوس الذي يتألف من خمس أرقام، إلى الرقم 6677.

إذا كنت مقيمًا في قطاع غزة، بإمكانك إرسال رسالة نصية لنفس الرقم مع إضافة الحرف G قبل ذلك.

إذا كان رقم جلوس الطالب مؤلفًا من أكثر من ثمانية أرقام، فيجب عليه حذف الرقمين الأولين من الجهة اليسرى.

تفاصيل الامتحان

فيما يتعلق بنتائج امتحانات الثانوية العامة في فلسطين لعام 2023، يجب أن نذكر أن الامتحانات بدأت منذ أكثر من شهر، تحديدًا في السابع من يونيو عام 2023. وقد تم امتحان الطلاب في عدة مواد مثل اللغة العربية واللغة الإنجليزية والثقافة العلمية والتاريخ والفيزياء والمحاسبة وعلم الزراعة وغيرها. وآخر يوم للامتحانات سيكون في السادس والعشرين من يونيو عام 2023.

بالإضافة إلى ذلك، قد قامت وزارة التربية الفلسطينية بالتحضيرات اللازمة لتوفير بيئة مناسبة لأداء امتحانات الثانوية العامة في فلسطين عام 2023. تم تعيين ستة آلاف مراقب وحوالى 2700 مصحح للقيام بتصحيح الامتحانات، بالإضافة إلى تجهيز 232 قاعة امتحانية.

تعتبر هذه هي نهاية شرح تفاصيل نتائج التوجيهي لعام 2023 في فلسطين، والتي سوف تصبح معروفة في المستقبل القريب.