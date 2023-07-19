رابط نتائج التوجيهي 2023 فلسطين برقم الجلوس والاسم موقع نتائج الثانوية العامة "إنجاز" توجيهي فلسطين الآن

رابط نتائج التوجيهي 2023 فلسطين برقم الجلوس والاسم موقع نتائج الثانوية العامة "إنجاز" توجيهي فلسطين الآن، وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أعلنت عن موعد إعلان نتائج امتحان التوجيهي لعام 2023 في فلسطين. تم الإعلان عن ذلك عبر الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك وأكدت الوزارة أن نتائج الدورة الأخيرة التي قادها الراحل الدكتور محمد عواد ستُعلن يوم الخميس المقبل، الموافق 20 يوليو، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ومن المقرر أن يعقد السيد الوزير مؤتمرًا صحفيًا فيه سيوضح تفاصيل النتائج، بما في ذلك نسبة النجاح العامة وأسماء أوائل الطلاب في كل فرع، وأشارت الوزارة إلى أنه بعد انتهاء المؤتمر الصحفي، ستكون هناك إمكانية للاستعلام عن النتيجة عبر الإنترنت، وفي اليوم التالي، سيكون بإمكان جميع الطلاب استلام شهاداتهم الورقية من مقار مدارسهم.

حثت الشرطة الطلاب على عدم التبالغ في الاحتفال بالنجاح وعدم استخدام الألعاب النارية والمفرقعات التي قد تتسبب في إصابات بينهم. وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يخالف تلك التعليمات، ولذلك ينبغي التنبيه والتحذير.

رابط نتائج التوجيهي فلسطين 2023

الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم الفلسطينية mohe.gov.ps.

أو الدخول المباشر على رابط نتائج التوجيهي psge.ps.

تحديد الإستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2023.

تسجيل الاسم ورقم الجلوس للطالب.

تحديد الفرع الذي تدرس فيه

الضغط على عرض النتيجة.

موعد إعلان نتائج الثانوية العامة الفلسطينية 2023

كما ذكرنا سابقًا، أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية عبر صفحتها الرسمية عن نتائج امتحان التوجيهي وسيتم الإعلان عنها يوم الخميس في تاريخ 20 يوليو 2023 الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت مقر الوزارة، سيتم رفع النتائج على الفور بعد نهاية المؤتمر الصحفي، وفيما يلي سيتم نشر عداد تنازلي لموعد إطلاق رابط الاستعلام للطلاب.

أرقام وأحصائيات توجيهي فلسطين الثانوية العامة 2023

عدد الطلاب في الداخل والخارج يبلغ 87817 طالب وطالبة.

عدد القاعات الامتحانية التي أدى فيها الطلاب الأمتحانات 726 قاعة.

يبلغ عدد طلاب الفرع الأدبي 54635 طالب وطالبة والفرع العلمي 24538 طالب.

عدد طلاب الفرع الشرعي 1242 طالب / طلاب فروع الكفاءة المهنية 962 طالب وطالبة.

طلاب فرع الريادة والأعمال 3916 طالب وطالبة الفروع المهنية يبلغ عدد طلابها 2524 طالب وطالبة.

نتائج التوجيهي بعد إعلان النتائج

أعلن السيد أحمد عايش النجار، مدير وحدة العلاقات العامة بوزارة التربية والتعليم الفلسطينية في قطاع غزة، في مقابلة إذاعية، أنه لا يوجد مراجعة لأوراق الإجابات للطلاب بعد إعلان نتائج الثانوية العامة يوم الخميس 20 يوليو، وأضاف أن مراجعة الأوراق محظورة بشكل خاص لأنها تخضع لعدة مراحل في عملية التصحيح، وأن نسبة الخطأ تكاد تكون صفر.